Is dit eerste blik op Opel Insignia OPC?

OPC, Opel Performance Center. Een naam die past op een Opel Insignia maar niet op een Buick, want de Amerikaanse klant zou voor geen meter weten wat 'Opel' nu juist is. Het is dan ook daarom dat het tweelingbroertje van de vorige generatie Insignia OPC door het leven ging als Regal GS in de VS. De nieuwe Regal - lees: de nieuwe Insignia voor Buick - heeft nu de GS-kuur gekregen in China, waardoor het meer dan aannemelijk is dat we hier naar de nieuwe Insignia OPC aan het kijken zijn. Kracht bijgezet door de typische blauwe kleur en 'zilveren airvents' op de voorbumper.

Remgerief van Brembo achter 19-duims schoeisel met rubber van Continental doen alvast geloven dat het hier over performantie gaat. Voorin deze Regal GS voor de Amerikaanse markt een 310 pk sterke V6. De Opel Insignia OPC-versie, die zal het naar alle waarschijnlijkheid met minder cilinders moeten doen. Dit omdat Opel zelf al heeft laten vallen dat we op Europese bodem niet moeten hopen op meer dan vier cilinders in de Insignia. Wat we dan gaan krijgen? Een 2-liter viercilinder turbobenzine met een pk'tje of 300. Hopelijk genoeg om mensen te laten dromen van een snelle Opel, want eerlijk is eerlijk; slecht ziet het er niet uit.