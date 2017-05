Workhorse W-15 PHEV: Amerika maakt een plug-inpick-up

Zo'n plug-insedan of -SUV mag dan wel leuk zijn, in de US of A hebben ze nood aan pick-ups. Waardoor elektrische voertuigbouwer Workhorse Group een gat in de markt zag en aan het werk ging. Met deze W-15 PHEV als resultaat, een 460 pk sterke plug-inpick-up.

Moeten we het bedrijf uit Indiana (VS) geloven, dan hebben ze al duizenden potentiële kopers voor deze W-15 PHEV. Straf eigenlijk, want tot nu was er niet al te veel info geweten over deze pick-upcreatie. Een plug-inpick-up die werd ontwikkeld voor de Amerikaanse fleetmarkt, waarbij vooral die hybride-aandrijving groene bedrijven moet aanspreken.

Die technologie verpakken ze onder een carrosserie die er een beetje plastiekerig uit ziet. Met vooral bumpwerwerk dat ons niet heel offroadsterk lijkt. Het interieur is ook ééntje van zelfbouwmakelijk. Met loshangende draden en knoppen die nergens voor worden gebruikt. Nu goed, het gaat nog om een eerste prototype dat ze op de beelden tonen.

De specs dan; Een normverbruik van 3,1 l/100 km, een elektrische range van 128 kilometer (best stevig) en een systeemvermogen van 460 pk. Dat vermogen komt trouwens van een elektromotor, want de benzinemotor zal dienst doen als range extender om de batterijen op te laden. Hoe groot elektromotor, benzinemotor en batterijen juist zijn, daar reppen ze nog met geen woord over. Al spreken de cijfers voor zich natuurlijk.

In 2018 moeten de eerste klanten hun W-15 PHEV ontvangen, met een verwacht prijskaartje van zo'n 50.000 euro. Zou jij dat hier voor neerleggen?