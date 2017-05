Tesla's vrachtwagen: wat weten we al?

Na het op z'n kop zetten van de automobielsector wil Elon Musk hetzelfde nog eens doen in vrachtwagenland. Jawel, Tesla komt met een vrachtwagen op de proppen. Wat we daarover al weten?

Een kleine speler in de totale autoverkoop, Tesla, maar iedereen in de sector moet toegeven dat de Amerikaanse bouwer van elektrische wagens een serieuze impact heeft gemaakt. Waardoor elektrische wagens niet meer worden aanzien als stumperds maar als heuse prestigeproducten. Nu ja, in het geval van de Model S. Een verdienste die ceo van het merk Elon Musk nog eens over wil doen in vrachtwagenland. Een vrachtwagen van Tesla, wat weten we daar eigenlijk al over?

September

Het is een publiek geheim, Tesla's vrachtwagen. Want het product is al jaren in ontwikkeling. September 2018 zou het evenwel zo ver zijn. Waardoor dit najaar Tesla het doek haalt van de mastodont. Verwacht echter niet dat dit een afgewerkt product zal zijn, eerder een werkende concept.

Dieselkoppel... vanaf nul

Moeten we Musk geloven tijdens zijn laatste TED conferentie dan zal de vrachtwagen over meer koppel beschikken dan welke huidige dieselvrachtwagen momenteel op de markt en die dieselversie vlot het nakijken geven tijdens een acceleratietest. Met dank aan het koppel dat continu aanwezig is en het ontbreken van een versnellingsbak.

Maar toch de range

Denk je elektrisch, dan denk je aan beperkte range. Toch ontwikkeld Tesla haar 'semi' voor lange afstanden en zware gewichten. Waardoor het er prat op gaat dat de range vergelijkbaar is met een moderne dieselvrachtwagen. Welke magische technologie ze daarvoor uit haar toverhoed gaat halen, dat is op dit moment nog niet geweten.

Sportwagenhandeling

Eentje om met een korrel zout te nemen. Musk deed al een toertje met een prototype over de parking Tesla en sprak over sportwagenhandeling. Dat je er een Porsche 911 GT3 of zelfs een Mazda MX-5 mee achter kan laten op een bochtig parcours, we hebben onze twijfels. Nu goed, met Musk weet je nooit natuurlijk.

Autonoom

Hoewel Tesla streeft naar een wereld van autonome voertuigen zal de vrachtwagen initieel nog moeten bestuurd worden. Waardoor het merk spreekt over een vrachtwagen waar chauffeurs mee willen rijden, meer nog dan een dieselvariant. Met dank aan de vlakke vermogenscurve en het ontbreken van een versnellingsbak.

De prijs?

Wel, dat blijft de hamvraag natuurlijk. Kan Tesla haar vrachtwagen met een interessante prijs in de markt zetten, dan kan het wel eens in de roos schieten. Want waar elke Model S een klant moet vinden, kan je met een vrachtwagen in één klap een vloot van 100 stuks verkopen aan één bedrijf. Of het zo'n vaart zal lopen? Waarom niet? Met de Model S bewees Tesla eerder al over de kwaliteiten te beschikken.