Doorspoelen naar 9:45! Zo'n elektronisch hoogstandje als de Model X moet in geval van nood makkelijk te openen zijn. Of minder dramatisch, wanneer de batterij écht plat is. YouTuber Salomondrin ontdekte door dat laatste probleem dat het wel érg gemakkelijk is om in zo'n Model X te geraken. Eigenaars van de Model X nemen vanaf nu best al hun waardevolle spullen mee uit de wagen.