Rijtest: Mercedes GLC Coupé 250 4Matic (2017)

De GLK van weleer gaat tegenwoordig door het leven met een hippere GLC-benaming en krijgt in één slag ook een coupé-afgeleide. Of je bij de GLC Coupé dan nog kan spreken van offroadkunde naast wegcomfort? We zochten het uit.

SUV's en Crossovers boomen, dat hoef je niemand meer uit te leggen. Ook niet de jongens van Mercedes, die stiekem BMW achterna trekken en coupé-afgeleiden creëren van hun bestaande SUV's. Destijds bij de GLK ondenkbaar, want met zijn hoekige proporties knipoogde hij vooral naar grootvader G-Klasse. Opvolger GLC oogt echter een stuk modebewuster op de openbare weg, waardoor Stuttgart geen probleem ziet om even een olifant op de koffer te leggen.

Die olifant bleek over een beter gevormde derrière te beschikken dan diegene ze gebruikt hebben bij de GLE Coupé, want de proporties van kleine broer GLC Coupé vallen gewoonweg beter op het netvlies. Klanten die overstappen naar het 'SUV leven' kiezen vaak voor de reguliere GLC omdat de Coupé uiteraard een stuk koffer verliest. Echter, hoe Mercedes hem hier voor ons netvlies parkeert, we zouden twijfelen.

Motoren te over

Onder de kap van de GLC Coupé een brede waaier aan motoren, steeds gekoppeld aan 4Matic-vierwielaandrijving. Wij gingen alvast op pad met de 250, de instapbenzine. Al kan je met 211 paarden voorin moeilijk nog van een 'instap' spreken. Straffer benzinegerief is meteen de 43 AMG-uitvoering met 367 pk, dieselrijders krijgen een 220 d, 250 d en 350 d voorgeschoteld. Waarbij die laatste beschikt over 6 cilinders in V-vorm en kan schermen met 258 pk en maar liefst 620 Nm koppel. Eentje voor paardenvervoer zeg maar.

Als specialleke voorziet Mercedes de 350 e, een plug-inversie met vierwielaandrijving en een CO2-uitstoot van 59 g/km en normverbruik van 2,5 l/100 km. Alle GLC’s, behalve die hybride versie die een 7G-Tronic Plus versnellingsbak heeft, worden geleverd met de 9G-Tronic automatische versnellingsbak. Of eenvoudiger gesteld, 9 versnellingen vooruit die zich volledig concentreren op het zo laag mogelijk houden van het verbruik en uitstoot.

Dynamisch

Met dank aan de rijstanden kan je de GLC Coupé instellen naar je dagdagelijkse noden. Van Eco, over Comfort tot Sport. Zelfs Sport + behoort tot de mogelijkheden. Vind je daar nog niet je goesting in, dan kan je via Individual zelf je pakket samenstellen. Het maakt dat de SUV verschillende gezichten heeft. Van comfortabel loom tot snedig hoekwerk. Daarbij valt evenwel op dat Mercedes ongeacht de setting voor dynamisch rijwerk koos. Waardoor je nooit het gevoel krijgt met een sloep onderweg te zijn.

Het maakt de GLC Coupé tot een verrassend kwieke metgezel op het verhard. Al kan je jezelf de vraag stellen hoeveel offroadcredabiliteit daardoor nog overblijft. Al zeker met de stevige velgen in de kasten. Tijd om richting het onverharde te gaan, niet?

Het veld in

We vroegen dan ook enkele speelkameraadjes om mee te komen spelen in het veld. Vrienden type Land Rover, om ergens ook op zeker te spelen. Want je weet nooit dat de GLC Coupé zich vast rijdt in het eerste modderplasje en daardoor zijn wit AMG-pak bevuilt. We waren, onterecht, bezorgd, dat bleek al uit het eerste deel van de etappe. De Land Rover voor ons trok in de modder al een behoorlijk spoor, zonder pardon reed de GLC Coupé er rustig en gecontroleerd achterna. Met dank aan de semi-actieve luchtvering die het geheel 50 millimeter de lucht in zwiert.

Die bodemvrijheid bleek evenwel het enige 'probleem' te vormen tijdens de namiddag ploeteren. Als er diepe putten opdoken hebben we ze verstandelijk links laten liggen desalniettemin waren de Land Rover-rijders onder de indruk van de GLC. Al zeker toen die een helling van ruwweg 50 graden opreed na amper twee pogingen. Een 'kijk-naar-mij-mobiel die zich heus nog uit de slag kan trekken dus, de GLC Coupé. Boven onze verwachtingen en boven de verwachtingen van volk dat met Land Rovers toert. Qua credentie kan dat tellen.

Prijsbeest

Met de GLC Coupé 250 benzine hebben we meteen de meest verteerbare versie voor je bankrekening te pakken. 50.215 euro vraagt Mercedes er voor. Een meerprijs van net geen 4.000 euro ten opzichte van de reguliere GLC. Geld dat je betaalt voor slechter zicht naar achteren en een kleinere koffer die moeilijker te bereiken is. Waardoor je dus de ratio opzij moet zetten indien je van de styling houdt. Nu, concurrent BMW vraagt gelijk geld voor zijn X4, dus daar is niets nieuws onder de zon.

De optiepolitiek van Mercedes maakt evenwel dat je nog even verder mag overschrijven. Ons testexemplaar klokte af op 72.500 euro. Mede dankzij veiligheidsnufjes die je niet zou verwachten op de 'compacte' SUV. Voor dat geld kan je evenwel wegrijden met een Mercedes-AMG GLC 43 en wat welgekozen opties. Relatief prijzig dus, deze GLC Coupé. Al kan hij schermen met de nodige kwaliteiten.

Conclusie

Met de instap-250-motorisaties meer dan potent genoeg, de GLC Coupé en ook op het onverharde trekt hij zich opvallend goed uit de slag. Waardoor grootvader G-Klasse zich binnenkort niet hoeft om te draaien in zijn graf. Evenwel de kleinzoon die liever mode gaat studeren dan houtbewerking. Waardoor het een SUV van Mercedes is voor mensen die met plezier geld neerleggen voor wat minder gebruiksgemak en meer stijl.