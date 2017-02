Rij-impressie: Alfa Romeo Giulia Veloce (2017)

Met de Giulia Veloce heeft Alfa Romeo een extra sportieve versie van zijn C-segmenter in de aanbieding. Giulia Extra of Quadrifoglio Light? We zijn benieuwd.

Sinds de lancering van de nieuwe Giulia gaat het hard voor het Milanese kroonjuweel. Op korte tijd werd het piepkleine - en ook wat verouderde - gamma MiTo, Giulietta en nicheproduct 4C uitgebreid met de Giulia berline en Stelvio SUV. Met de sportieve toevoeging Veloce wil Alfa de Giulia-reeks verder uitbreiden met een extra sportieve variant die zich tussen de reguliere Giulia en topmodel Giulia Quadrifoglio positioneert.

Vierwielig

Visueel houden de Italianen de verschillen met het regulier broertje beperkt. Je herkent de Veloce aan zijn wat opgepompte bumpers rondom, dubbele uitlaat en uiteraard Veloce-badges die de voorste flanken sieren. Aan die binnenzijde zijn er dan weer de specifieke voorstoelen met extra bolstering die de show stelen. De grote verschillen situeren zich echter onderhuids, want Veloce is meer dan wat visuele opsmuk.

Zo komt elke Giulia Veloce standaard met adaptieve dempers en Alfa’s intelligente Q4-vierwielaandrijving. Enkel het Verenigd Koninkrijk krijgt achterwielaangedreven Veloce’s vanwege lay-out-technische redenen (lees: stuur aan de verkeerde kant). Een ingreep die weliswaar voor extra zekerheid, tractie en stabiliteit zorgt, die vierwielaandrijving, maar ook een meergewicht van 60 kilogram op de schaal zet. De algemene 50:50 gewichtsbalans wordt er gelukkig nauwelijks door verstoord. Eveneens specifiek voorbehouden voor de Veloce zijn een gloednieuwe, uit aluminium opgetrokken 210 pk sterke 2.2 JTDm turbodiesel en een 280 pk sterke 2.0 turbobenzine. Beide motoren worden standaard gelinkt aan de populaire achttrapsautomaat van de specialisten van ZF.

Spannend

Over de rijkwaliteiten van de reguliere Giulia waren we eerder al uitermate lovend. Gezegend met dezelfde basisingrediënten neemt ook de Veloce een sterke start. In en rondom Monaco ziet de Italiaanse berline er in ieder geval bijzonder knap uit. Net iets spannender dan de standaard Giulia maar ook ietsje subtieler dan de Quadrifoglio. Net als bij de collega’s van Maserati zie je geen uiterlijke verschillen tussen de benzine en de diesel. Subtiel en stijlvol maar met net voldoende sportieve accenten doet de Veloce zelfs kopjes draaien in het mondaine Vorstendom.

Niet alleen het exterieur is de moeite, ook vanbinnen heerst een erg sportieve ambiance. Dankzij een uitgebreide standaarduitrusting en het uitstekende meubilair is het bijzonder aangenaam vertoeven in de Veloce. Daar waar het interieur van de eerste productiemodellen wel eens een steekje liet vallen hebben de Italianen hard gewerkt om de kwaliteitsbeleving op een hoger niveau te brengen. Met succes overigens, want we kunnen de twee Giulia’s van dienst op geen piepjes of rammeltjes betrappen. En ook de fit ’n finish ging er merkelijk op vooruit.

Geen uitdagingen

Aangezien je vanuit Monaco in geen tijd op bijzonder uitdagend (Frans) tarmac terecht komt, spreekt het voor zich dat we beide Veloce’s ook op hun dynamisch waarden zullen kunnen quoteren. Van de uitstekende zitpositie over de grote aluminium schakelpeddels tot het snelle stuur, de Giulia geeft altijd en overal goesting tot rijden. Met de DNA-schakelaar in de Dynamic-stand hangen beide motoren feller aan het gas en laat het ESP net wat meer speelruimte toe. Wanneer het tempo stelselmatig de hoogte in gaat schreeuwt de Giulia om meer. En meer. En meer.

Hoe uitdagender het parcours hoe liever de Veloce het heeft. Zelfs met de adaptieve dempers in de meest stugge van de twee standen breng je het chassis zelden van de wijs. En dankzij de vierwielaandrijving is er geen sprake van tractieverlies, ongeacht de ondergrond. Zelfs op de verre van ideale winterbanden verbluft de Veloce met een neutraal en voorspelbaar weggedrag. Maar door de combinatie van Q4 en een niet uitschakelbare ESP is de Veloce soms iets té efficiënt voor zijn eigen goed. Het is zowat de enige kritiek die we hebben naast de remmen die het vrij snel lastig krijgen om de iets meer dan 1.500 kg zware Veloce keer op keer tot stilstand te brengen. Waarschijnlijk geen probleem in ons vlakke Vlaanderenland maar des te meer in de heuvels rond Monaco.

keuzestress

En dan nu de vraag van 1.250 euro; ga je voor de 280 pk sterke benzine of 210 pk sterke diesel? Minder evident dan je eventueel denken zou. Want hoewel de benzine op papier de meest aantrekkelijke is, valt dat in de praktijk een beetje tegen. Zo voelt de diesel dankzij zijn 470 Nm koppel bij 1.750 tpm minstens even snel aan als de benzine die zijn volle vermogen en koppel respectievelijk pas bij 5.250 en 2.250 tpm vrijgeeft.

Bijkomende problemen zijn er in de vorm van een bijzonder vlakke vermogenscurve waardoor die 280 pk’s nooit zo sterk aanvoelen als je vermoeden zou en ook auditief laat de benzine zich in de toeren onvoldoende horen. Daardoor maakt het weinig uit of je nu 4-, 5- of 6.000 toeren draait. Het extra raffinement van de benzine is dus zijn sterkste troef, maar gezien het feit dat de diesel nauwelijks 5 kg zwaarder is, goed geïsoleerd is en nog eens goedkoper is ook, verwachten we dat de diesel de meest populaire wordt.

prijsvraag

Prijzen voor de Giulia Veloce diesel starten bij 44.840 euro. Voor de Giulia Veloce benzine vraagt Alfa minstens 46.090 euro. In ruil krijg je een erg goed uitgeruste Giulia met onder andere een automaat, adaptieve ophanging, 18-duims lichtmetalen velgen, Bi-xenon koplampen, 7" TFT-kleurenscherm, dual-zone airconditioning, cruise control, verwarmde elektrisch inklapbare buitenspiegels, elektrische sportzetels met stoelverwarming en ga zo maar door. Daardoor is de Veloce eventueel ook een interessant alternatief voor diegene die een reguliere Giulia met tal van opties zouden overwegen.

Conclusie

Rest de vraag of deze Veloce nu een Giulia Extra of Quadrifoglio Light is? Cijfer- en looksmatig nestelt de Veloce zich perfect tussen beide versies in, maar gevoelsmatig sluit deze toch eerder bij de eerste aan. Al is het vermoedelijk geen toeval dat Alfa marge laat tegenover de almachtige Quadrifoglio. Toch zien we potentieel in een Giulia Veloce benzine met geüpgrade remmen, een muzikalere uitlaat en eventueel ook een chiptune. Niets wat de after market scene niet oplossen kan. Tenzij Alfa ons binnen afzienbare tijd verrast met een model dat echt de strijd kan aangaan met een Audi S4, BMW 340i of Mercedes C 43 AMG. Want die ruimte is er nog wel degelijk.