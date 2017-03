Rij-impressie: Peugeot 5008 (2017)

Strikt genomen is de nieuwe 5008 een 3008 met 16,5 cm extra wielbasis en dus beenruimte voor de achterste passagiers, en twee optionele en verwijderbare kofferzitjes achterin. Maar net zoals die 3008 - die het niet helemaal tegen de verwachtingen in geschopt heeft tot Europese Auto van Het Jaar - positioneert Peugeot zijn nieuwste SUV een tikkeltje hoger.

Een strategie die trouwens zijn vruchten lijkt af te werpen. De 3008 is met meer dan 100.000 bestellingen in vier maanden tijd nu al de meest verkochte Peugeot sinds de 206. De Fransen gaan zelfs zo ver om te beweren dat zelfs de restwaardes van zijn modellen gestegen zijn. Al lijkt het ons iets te vroeg om diezelfde conclusie te maken.

gebroken verleden

Wat wel zeker is is dat de 5008 de lijn van de 3008 doortrekt. Peugeot’s meest recente designtaal is in ieder geval een breuk met het verleden en dat geldt ook voor deze 5008. Minder MPV meer SUV. Dat uit zich dan vooral in de hoge zitpositie, een ietwat hoekiger design en meer geaccentueerde, grotere wielen en wielkasten. De 5008 staat echter nog steeds op gekende PSA's EMP2-platform en heeft in tegenstelling tot zijn voornaamste concurrenten zoals de Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq, Land Rover Discovery Sport en Hyundai Santa Fé geen (optionele) vierwielaandrijving ter beschikking.

Peugeot ziet dat echter niet als een handicap omdat het marktaandeel van die vierwielaangedreven varianten erg klein is. Tevens alluderen ze op het feit dat toekomstige plug-in hybride variant, net zoals de 508 RXH en 3008 HYbrid4 van weleer, wel over een vorm van vierwielaandrijving zal beschikken. Al laat deze versie nog minstens twee jaar op zich wachten. Wie weet is er van de plug-in hype zelfs niet eens sprake meer.

uitgevaagd hokje

Tot die tijd zal je het moeten stellen met een uitgebreid aanbod benzine- en dieselmotoren. Aan de benzinezijde kan je kiezen uit een 130 pk sterke 1.2 PureTech of 165 pk sterke 1.6 THP en aan de dieselzijde is er keuze uit een 100 of 115 pk sterke 1.6 BlueHDi, of een 150, dan wel 180 pk sterke 2.0 BlueHDi. Die laatste is er enkel met automaat en is er standaard in sportieve GT-versie. Met een minimum CO2-uitstoot van 117 g/km bij de benzines en 106 g/km bij de diesels benadrukt Peugeot maar al te graag zijn best in class cijfers, maar daarover later meer.

Want hoewel de Fransen er als de kippen bij zijn om de 5008 als een volwaardige SUV te bestempelen, houdt die indruk achter het stuur minder steek. Het is te zeggen, de termen SUV, Crossover en/of MPV zijn intussen zo vaag geworden dat hokjesdenken voornamelijk op de marketingafdeling leeft. Eerlijk gezegd waan je je even makkelijk achter het stuur van een Renault Grand Scénic-rivaal als een 4,64m lange SUV. Niet zozeer door de verhoogde zitpositie als door de motorkap die misschien wel niet hoog genoeg aanvoelt. Helpt de zichtbaarheid naar voor maar geeft wat ondergetekende betreft een minder groot ‘SUV-gevoel’ - wat dat ook moge zijn.

fysiek in orde

Vanbinnen scoort de 5008 de meeste punten. Het interieur werd weliswaar rechtstreeks overgenomen van de 3008 maar oogt daarom ook hier niet minder knap. Het naar de bestuurder gerichte dashboard is een voltreffer naar vereenvoudiging, ergonomie en gebruiksgemak met een combinatie van een centraal aanraakscherm met fysieke sneltoetsen in de vorm van een dubbele rij tactiele tuimelschakelaars, een fysieke volumeknop en een digitaal display voor de bestuurder dat mede door het dubbel afgeplatte stuurtje erg goed leesbaar is. Wat dat betreft doet Peugeot beter dan Audi’s Virtual Cockpit die je lager en door het stuur aflezen moet.

Tenslotte ging er ook veel aandacht naar allerhande actieve- en passieve rijhulpsystemen en een vergaande modeleerbaarheid van het interieur. Zo kan je iedere stoel individueel verschuiven, kunnen de (optionele) twee achterste zitjes ook makkelijk verwijderd worden en kan de voorste passagiersstoel helemaal plat om zo voorwerpen tot 3,2 m te kunnen vervoeren. Ook een functie om de koffer handenvrij te openen en sluiten mocht niet ontbreken.

bekende belgen

Hoewel we op de internationale lancering in en rond Lissabon de keuze hadden tussen vier verschillende motorisaties kozen we voor de twee meest interessante voor de Belgische markt. Zijnde de 150 pk sterke 1.6 BlueHDi die gekoppeld wordt aan een manuele zes (een optie met automaat schittert door afwezigheid) en de 130 pk sterke 1.2 PureTech, voor de gelegenheid gekoppeld aan een gerobotiseerde zestrapsautomaat.

Met zijn 150 pk en 370 Nm koppel zet deze combo vlotte prestaties neer, ook al hou je de soms rumoerige zelfontbrander het liefst in lage toeren. Los daarvan presteert de zuinige diesel naar verwachten. De nieuwe 5008 mag dan wel tot maximaal 94 kg lichter zijn dan zijn voorganger, met een rijklaar gewicht van net geen 1500 kg en maximum toegelaten massa van 2.230 kg komen de 150 en 370 Nm ongetwijfeld van pas. Toch missen we een automaat. Enerzijds omdat de handgeschakelde zesbak niet meteen uitblinkt qua schakelgedrag, anderzijds omdat de 5008 toch geen echt stuurwonder is en een automaat dus beter bij zijn karakter past.

Iets wat we ondervinden aan boord van een met 1.2 PureTech en automaat uitgeruste versie. Toegegeven, de kleine driecilinder moet bij de hernemingen altijd een fractie van een seconde op toeren komen maar is al bij al een fijne metgezel. Hoewel we PSA’s gerobotiseerde handbak vroeger nooit aan onze grootste vijand zouden hebben aangeraden, valt er nu perfect mee te leven. Dat je er ook een knappe automaathendel en extra ruimte op de middenconsole mee wint is extra meegenomen.

Dat de 1.2 met 230 Nm bij 1.750 toeren minder koppel heeft dan de diesel valt in ongeladen toestand al bij al mee, maar wat volgeladen berg omhoog zal geven is nog maar de vraag. Voor wie dat soort situaties eerder een uitzondering zullen zijn is de Engine Of The Year zeker het overwegen waard. Bijkomend voordeel is dat voortrein door het minder explosieve karakter minder snel de pedalen kwijt geraakt.

verleidelijke optie

Prijzen voor de 5008 starten bij 25.579 euro of zo’n 1.389 euro meer dan een instap-3008. Daarmee is de 5008 ook een verleidelijke optie voor 3008-kopers aangezien Peugeot naar eigen zeggen vooral goed uitgeruste 3008’s aan de man/vrouw brengt. Eenmaal je je laat gaan in de uitgebreide optielijst dikt de prijs wel snel aan. Zo ben je voor de 150 pk sterke 1.6 BlueHDi minstens 35.391 euro kwijt (vanaf GT-Line). Tel daar eventueel nog leder (3.000 euro), een panoramisch schuifdak (1.300 euro) of Premium Focal geluidssysteem boven (850 euro) en de prijs stijgt al snel naar 40.000 euro of meer. De twee 11 kg wegende achterste (nood)zitjes kosten dan weer slechts 750 euro en zijn op alle uitrustingsniveau’s beschikbaar.

conclusie

Of de 5008 net zoals de 3008 even vlot de showrooms zal uitrijden is nog maar de vraag. Maar gezien de populariteit van de 3008, zijn verkiezing tot Europese Auto van het Jaar, de visuele en technische gelijkenissen met diezelfde 3008 en de populariteit van het SUV-genre in kwestie, heeft Peugeot de wind in de zijlen mee. Toch moet de 5008 het vooral hebben van zijn ruimte, zuinige motoren, knappe looks en dito interieur en minder van zijn rijkwaliteiten.