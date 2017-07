Hoe zit het nou met de pick-ups in België

De pick-upmarkt zit in de lift, in die zin dat ongeveer elk merk er ééntje in de cataloog wil hebben staan. Echter zijn dit bijna altijd derivaten van nog geen handvol 'oer-pick-ups'. Tijd dus om licht te schijnen op de huidige pick-upmarkt om te weten wat je nu juist aan het kopen bent.

Als zelfs Mercedes met een pick-up op de proppen komt, dan weet je dat het automerken menens is. Want nu de SUV-markt ongeveer elke uitvoering of designplooi heeft gezien is het tijd om uit te kijken naar iets nieuws. En met de sterk groeiende vraag naar pick-ups (nee, geen mop) wil elke constructeur een stuk van de zandtaart natuurlijk. Dat ze daarvoor hun merkidentiteit vaak achterin de bak moeten gooien en hulp halen bij bestaand gerief, het zal ze worst wezen.

De klant, die blijft echter met de moeilijke taak over om doorheen het bos der pick-ups de juiste variant uit te kiezen. Of op z'n minst te weten wat 'ie nu eigenlijk juist aan het kopen is. Want wat op het eerste zicht een noeste Duitser lijkt, kan vaak een verdoken Japanner zijn. Tijd voor de 'Autofans-opsomming-der-pick-ups-voor-België'!

Nissan Navara

Bij Nissan hebben ze al jaren ervaring met pick-ups, waarbij op onze markt de Navara de meest bekende variant is. In principe mag je eigenlijk niet enkel meer Navara zeggen tegenwoordig, want de officiële benaming voor deze pick-up is NP300 Navara. Het gevolg van de marketingafdeling die wou dat de pick-up in tred zou lopen met de andere LCV's van het merk, de NV400 en consorten. Onderscheiden van de rest doet de laatste generatie Navara zich door z'n volwassen rijgedrag en interieur. Eerder een auto met een laadbak dan een pick-up die wat auto-invloeden installeerde.

De afgeleiden:

• Mercedes X-Klasse

De zopas voorgestelde X-Klasse is even Duits als sportschoenen van Puma. Want de pick-up van Mercedes gebruikt de Navara als z'n basis. Waardoor je hetzelfde chassis onderhuids krijgt en motoren van Nissan onder de kap met ster. Al zal de X-Klasse zich onderscheiden door een uniek interieur en een optionele potente 3-liter V6 diesel voorin. Iets waar Nissan niet meer aan mee doet.

• Renault Alaskan

Het Franse Renault heeft een verregaande alliantie met Nissan. Waardoor het een vanzelfsprekendheid zou zijn dat Renault zou aankloppen bij Nissan voor de ontwikkeling van hun nieuwe pick-up. Die moet vooral in Zuid-Amerika klanten lokken maar komt wegens het pick-upsucces ook naar Europa. Buiten een Renault-stuur (en eigen smoelwerk) is dit echter 1:1 een Nissan Navara. Rolt van de band in Barcelona naast de Navara en de X-Klasse, deze Alaskan.

Mitsubishi L200

Altijd al een iets kortere laadbak dan bij z'n concurrentie, deze L200. Al countert de Japanner dat door te schermen met serieus wat minder kilo's op de weegschaal. De 2.4-liter turbodiesel schopt het alvast tot maximaal 181 pk. Uiteraard gekoppeld aan een vierwielaandrijving met sperdifferentieel achteraan. Echt uitspringen tussen de massa doet deze pick-up niet. Teleurstellen evenmin.

De afgeleiden:

• Fiat Fullback

Deel uitmakend van de FCA-groep heeft Fiat de beschikking over een hele roedel Dodge-pick-ups om haar eigen pick-up op te baseren. Echter klopte de Italianen aan bij Mitsubishi om te vragen of ze geen eigen snoet op de L200 mochten zetten. Uniek aan de Italiaanse inzending is dat de Fullback enkel beschikbaar is als Fulloption. Dus meteen met dubbele cabine en de straffe 181 pk-motor aan boord. Enkel voor metaalkleur kan je bijbetalen. of je dat wilt op een werkpaard...

• Ram 1200

Niet gekend in onze contreien maar wel een geinig detail. Om de kosten voor de Fiat Fullback te verantwoorden krijgt ook de Ram-afdeling van Dodge een afgeleide van de L200. Die 1200 - wat een naam - wordt enkel verkocht in het Midden-Oosten en Canada.

Toyota Hilux

Kreeg zijn onverwoestbare reputatie dankzij een stuk van Top Gear waarbij ze de Hilux niet het zwijgen opgelegd kregen. Wordt unaniem genoemd als één van de meest betrouwbare wagens op aarde, ongeacht de omstandigheden. Boet daardoor wel wat in op comfort. Deze Hilux is in de eerste plaats een werkbeest, geen showbeest. Misschien wel de pick-ups der pick-ups, als je vooral naar een pick-up op zoek bent.

De afgeleiden:

Momenteel nog geen enkele, al heeft de PSA-groep (Citroën, Peugeot, DS) te kennen gegeven een zak geld achter te hebben gelaten om de fundamenten van de Hilux te mogen gebruiken. Binnenkort dus een Peugeot pick-up voor Europa? Perfect mogelijk.

Ford Ranger

De meest verkochte pick-up in België, deze Ranger. En daar zal de reputatie van de Ford F-150 wel iets mee hebben te maken, want dat is nu eenmaal de meest verkochte wagen wereldwijd(!). Tegenwoordig met een Mondeo-waardig interieur en nog steeds met die eigenzinnige 3.2-liter vijf-in-lijn voorin. Subjectief ook nog eens een plaatje, waardoor we begrijpen dat klanten voor deze Ranger vallen.

De afgeleiden:

• Mazda BT-50

Jaren geleden verkocht Mazda de BT-50 in België. Tegenwoordig is dat niet meer het geval, al blijft 'ie op de wereldmarkt wel bestaan. Tegenwoordig met gedeelde Ford-genen. Vooral onderhuids, want buiten de voorruit, het dak en de achterruit rolt de huidige BT-50 rond met eigen koetswerk. Geen gevalletje andere badge-op-het-stuur plakken dus. Stapt Mazda dus ooit in het pick-upsegment in België, dan kan er snel een model bij de dealer staan.

Volkswagen Amarok

De Mercedes X-Klasse de eerste pick-up uit Duitsland? Denk maar opnieuw, want al in 2010 trok Volkswagen het doek van de Amarok. Niemand minder dan Walter de Silva pende de looks en vooral zijn binnenruimte is een groot verkooppunt. Omdat VW eveneens graag op het voorfront van technologie staat valt de Amarok uit te rusten met een 8-traps automaat van ZF (eens voor de verandering geen DSG). Een potente 3-liter V6 behoort ook tot de mogelijkheden met 224 pk.

De afgeleiden:

Hoewel je zou denken dat de gehele VAG-familie ondertussen al aan de Amarok zou zijn gegaan blijft het opvallend stil bij Skoda, Seat en Audi. Misschien plot Bugatti een afgeleide?

Isuzu D-Max

Het buitenbeentje in pick-upland. In die zin dat de facelift van de D-Max de twinturbo 2.5-liter diesel inruilt voor een - jawel -1.9 turbodiesel. De zet daarachter is dat Isuzu vreest dat grote dieselmotoren de komende jaren serieus gaan afgestraft worden. Een wat rare zet van 's werelds grootste dieselbouwer, dat dan weer wel. Goedmaken doet de D-Max dat omdat de Japanse pick-up onderhuids stiekem een Chevrolet Colorado is. Een Amerikaan dus en Amerikanen weten heus hoe een pick-up in elkaar te schroeven. Met een aardig prijskaartje ook.

SsangYong Actyon Sports

De helft van het SsangYong-gamma heeft het sexappeal van een dode vis. Toch moeten we ze krediet geven sinds het Zuid-Koreaanse merk het op zich heeft genomen om te racen in België met de Actyon Sports. Wat de pick-up een bepaalde coolheidsfactor geeft. Redelijk uniek aan deze Actyon Sports is de multilink achteraan. Daar waar de meeste pick-ups voor bladveren gaan. Dat laatste mag dan steviger zijn, het heeft wel een enorme impact op het rijgedrag. Net zoals de Isuzu D-Max poogt de Actyon Sports vooral klanten te overtuigen met een bijna belachelijk laag prijskaartje.