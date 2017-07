Wacht, is dit een PT Cruiser?!

Nog zo'n Chrysler PT Cruiser ergens achterin je garage liggen en zin in iets - nog - unieker? Dan kan je best even richting Spanje cruisen want daar maakt coachbuilder Hurtan een unieke creatie van je Amerikaan. Een retromodel gebaseerd op een retromodel. Tja.

De Chrysler PT Cruiser is de Nissan Juke van zijn generatie; je hield er van of je kreeg braakneigingen wanneer je eentje zag passeren. Toch hield dit de verkoop niet tegen, zelfs niet de schabouwelijke crashtestresultaten. Want Amerika - en in mindere mate: Europa - viel voor de styling die teruggreep naar het interbellum. Nu, 17 jaar later sinds zijn lancering moet je nog geen 2.000 euro neerleggen om een 'aardig' exemplaar op de kop te tikken. Het maakt dus de ideale projectwagen om op verder te bouwen.

Laat dat net zijn wat het Spaanse Hurtan doet, een coachbuildbedrijf dat in 1991 werd opgericht door Juan Hurtado González. Rij je daar binnen met een PT Cruiser en ga je dan voor een uurtje of 400 tapas eten in de buurt van Sante Fe, dan kun je terug naar huis rijden met de Author, een - naar eigen zeggen - luxecabrio. De Author zwiert vooral de Amerikaanse retrostyling buiten en gaat voor een Europese retrostyling. Opvallen zal je zeker doen.

O ja, heb je geen PT Cruiser in de garage staan, geen probleem. Want voor 35.000 euro bouwt Hurtan zo'n Author met een zelf gevonden donor-PT.