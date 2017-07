Renault viert 40 jaar Formule 1 met theepot

Enkele jaren op de achtergrond maar staren we daar even voorbij, dan zit Renault dit jaar maar liefst 40 jaar in de Formule 1. Een feestjaar dat het Franse merk viert met een gele theepot. Een knipoog naar de allereerste F1-wagen die het merk ooit bouwde. Hoezo?

Al 4 decennia lang sprokkelt Renault Formule 1-overwinningen bij elkaar. En hoewel het Franse merk tussen 2011 en 2016 even een pauze nam is het helemaal terug van weggeweest. Dat wilt Renault vieren met een wel heel uniek stuk; een theepot. Of ze daar het verstand helemaal kwijt zijn? Niet helemaal.

Echte F1-kenners zullen de link namelijk al door hebben met de eerste wagen die Renault ooit inzette in de F1. We spreken 1977 en de RS01 ziet het levenslicht, de allereerste Formule 1-wagen met een turbolader. Destijds zeer vooruitstrevende technologie. Technologie die niet zonder problemen was, waardoor bezoekjes door witte rook aan de pitlane geen uitzondering was. Zo frequent dat Ken Tyrrell, de teambaas destijds, de RS01 het koosnaampje 'gele theepot' gaf. Begin je 'm te snappen?

Spring veertig jaar verder in de tijd en Renault komt op de proppen met een - jawel - gele theepot die designaspecten van Formule 1-wagens overneemt. Een knap design, al zeggen we het zelf, dat over de toonbank moet gaan voor 129 euro. Eveneens een verzamelobject, want Renault zal amper 40 stuks aan de man brengen.