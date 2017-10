Ook grote Range Rover aan de facelift

Eerder deze maand kregen we de nieuwe Range Rover Sport al te zien en nu mag grote broer Range Rover ook de wijde wereld in. De wijzigingen blijven redelijk beperkt, tot je onder de kap kijkt.

Want ook de Range Rover heeft recht op de P400e motorisatie, net als in de 'Sport. 300 pk voor de tweeliter viercilinder, gekoppeld aan 116 pk voor het elektroblok geeft een gecombineerd vermogen van 404 pk en 640 Nm. Ook hier is 51 km haalbaar met het 13,1 kWh grote batterijpak. Land Rover berekende een gemiddeld NEDC-verbruik van 2,8 l/100 km. Probeer je dat verbruik niet te halen, dan kan je in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/u, de topsnelheid van dit hybride bakbeest ligt op 220 km/u.

Uiterlijk wijzigt er niet zoveel; de SV Autobiography Dynamic krijgt een aangepaste grille en de uitlaateindes zitten voortaan in de achterbumper verwerkt. Deze versie krijgt een 565 pk sterke vijfliter V8 mee, maar je kan ook kiezen voor een versie met 525 pk. Verder zijn er nog de 3.0 V6 met 380 pk en de TDV6 (258 pk) en SDV8 (339 pk) dieselmotoren.

Binnenin zijn de wijzigingen ook beperkt, en verschillen ze niet zoveel van die in de Range Rover Sport. Twee 10 inch schermen voor het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem, gesture control voor de zonwering en Activity Key zijn de andere grote aanpassingen. Verder vind je nog 17 aansluitingen voor USB, HDMI- en gewone stekkerdozen. De nieuwe voorzetels zijn op 24 manieren verstelbaar.