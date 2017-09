Nissan LEAF is eindelijk echte auto

Nissan heeft de aankondiging lang gerokken, maar nu geven ze eindelijk alle officiële informatie over de LEAF vrij. Die breekt helemaal qua uiterlijk met de vorige generatie, en dat is geen slechte zaak.

Nissan zorgt er deze keer voor dat de LEAF minder aparte looks heeft tegenover de rest van het gamma. Met zijn zwartgekleurd zwevend dak zou je hem zelfs hip kunnen noemen. Zet hem naast de Nissan Pulsar en je zou zomaar kunnen denken dat het om een opvolger gaat. De twee generatie LEAF is 4,49 meter lang en 1,79 meter breed. Met zijn 1.535 kilogram leeggewicht is hij iets zwaarder dan zijn voorganger, al behoudt hij wel dezelfde wielbasis.

de belangrijke accu

Het belangrijke aan de nieuwe LEAF is de radius. Die bedraagt volgens Nissan in de NEDC-cyclus 378 km, voor de nieuwe WLTP-cyclus geeft Nissan nog geen gegevens op. Dat hij 120 km verder raakt dan zijn voorganger is mede te danken aan de grootte van de accucapaciteit. Die bedraagt tegenwoordig 40 kWh, terwijl dat vroeger in het beste geval 30 kWh was. Het pakket blijft in omvang even groot, omdat Nissan doorheen de jaren de individuele cellen van de accu heeft geoptimaliseerd om zo tot een grotere energiedichtheid te komen.

Qua prestaties verandert er veel en niet veel; de radius bedraagt dus 378 km, de wagen haalt een begrensde topsnelheid van 144 km/u, net als zijn voorganger. Nochtans bouwt Nissan tegenwoordig een elektromotor die 150 pk en 320 Nm sterk is, waar dat vroeger 109 pk en 254 Nm was. Een krachtigere versie komt er nog aan, maar die moet nog even in de coulissen wachten op applaus.

Nissan denkt ook verder dan de auto als het om de accu gaat. De Vehicle-to-Grid techniek zorgt ervoor dat hij aan het elektriciteitsnet van je woning kan worden gehangen en ondersteuning kan bieden bij onregelmatigheden in het elektriciteitsnet.

e-gaspedaal

Ook binnenin een stap vooruit. Want de grijzige bekleding wordt vervangen door eentje met blauwe stiksels, wat het geheel een pak moderner doet ogen. Op het dashboard is een 7 inch kleurendisplay te zien. De kofferruimte bedraagt 435 liter. Verder is er ook het e-Pedal, een gaspedaal dat ook andere functies kan bekleden. In de e-Pedalmodus kan je bijvoorbeeld door middel van het gaspedaal te lossen de motor afremmen, volledig loslaten zorgt ervoor dat de LEAF gecontroleerd tot stilstand komt.

Met autonoom rijden zijn ze bij Nissan ook bezig. Het ProPilot systeem stelt de wagen in staat om op de snelweg een rijvak te blijven volgen zonder tussenkomst van de bestuurder, tussen snelheden van 30 tot 144 km/u. Ook zelfstandig parkeren gaat door ProPilotPark, Forward Emergency Braking, Lane Departure Prevention, Adaptive Cruise Control, kruisend verkeer waarschuwingen en automatisch grootlicht zijn maar een aantal van de andere tech-snufjes.

Nissan toont de LEAF op de IAA in Frankfurt volgende week, vanaf oktober kan je de wagen ook bestellen. In januari volgend jaar worden de eerste stuks al geleverd. De LEAF zal worden gebouwd in het Japanse Oppama, het Amerikaanse Smyrna en het Engelse Sunderland.