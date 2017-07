Mercedes: "Diesel is het waard om voor te vechten"

Opperhoofd bij Mercedes, Dieter Zetsche, heeft te kennen gegeven te zullen strijden voor het voortbestaan van de dieselmotor. 'Diesel zal een significante rol blijven spelen in het reduceren van de CO2-uitstoot in Europa', aldus Zetsche.

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes en Smart doet het goed, getuige de kwartaalwinst van 15 procent dat het bedrijf te kennen gaf. Al wordt het willens nillens meegetrokken in de negatieve spiraal rond dieselmotoren. Toch stopt dat CEO Dieter Zetsche niet om voluit voor diesel te blijven gaan. 'Diesel is de moeite waard om voor te vechten', aldus Zetsche. 'We zijn er van overtuigd dat de auto-industrie naar een elektrische vorm zal gaan maar tot dan moeten de CO2-emisies naar beneden blijven gaan voor Europa en daarin speelt de dieselmotor een belangrijke rol.'

Dubbeltje

Slimme man, die Zetsche. Want hij weet maar al te goed dat enkele van zijn meest lucratieve modellen op diesel rondtoeren. En dan zwijgen we nog over de busjes, LCV's en vrachtwagens van het merk. Het probleem zit 'm er namelijk in dat aan de éne kant diesel wordt verfoeid door de NOx-uitstoot (schadelijk voor onze gezondheid) en aan de andere kant Europa steeds strengere CO2-normen eist voor de complete vloot van automakers. Diesel kan dus niet zomaar overboord worden gesmeten bij de meest constructeurs, want dan zal het CO2-gemiddelde in de vloot enorm stijgen. Wat op zijn beurt voor stevige boetes zal zorgen.

Komt nog eens bij dat de transportsector (te land, ter zee en in de lucht) in z'n ruimste meting goed is voor amper 14 procent van de totale broeikasgassen op de wereld. Waardoor niet valt te ontkennen dat de automobielsector - volgens sommige cijfers amper goed voor 4 à 6 procent - misschien wel onterecht opgejaagd wordt door media en overheid. Zeker als je weet dat de Europese constructeurs gezamenlijk jaarlijks dik 50 miljard euro investeren in de ontwikkeling van zuinigere technologieën.