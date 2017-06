Verkoop Lamborghini Huracán loopt als een trein

Hoewel de baby-lambo in de line-up, schrikt dat gefortuneerde kopers niet af. Want de verkoop van de Huracán gaat goed, zeer goed. Drie jaar had Lamborghini maar nodig om 8.000 stuks te produceren en nummertje 8K is een relatief brave grijze Spyder met het stuur aan de verkeerde kant (lees: voor de UK). Ongeacht waar dat stuur staat is het natuurlijk goed nieuws voor de werknemers bij Lamborghini dat de verkoop zo goed gaat. Al durven we nu al onze hand in het vuur steken dat de Huracán niet de best verkopende Lambo zal zijn tegen het einde van zijn carrière.

Hoezo?

Wel, daar zal naar alle waarschijnlijkheid die verdomde Urus een stokje tussen steken. Je weet wel, de SUV van Lamborghini. Een model dat de Italianen zwaar doet investeren in haar infrastructuur en volgens de rekenaars de verkoop van het merk vanaf volgend jaar moet verdubbelen.