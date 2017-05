Ford verduidelijkt banenverlies

1.400 banen in de VS en Azië, die gaat Ford schrappen. Een stuk minder dus dan de eerder genoemde 20.000 stuks. Al hadden de insiders niet helemaal ongelijk, want naast die 'naakte' ontslagen zet Ford wereldwijd een programma op poten met een financiële stimulans om mensen vroegtijdig op pensioen te kunnen sturen. Een plan waarvan Ford hoopt dat zo'n 15.000 werknemers er in zullen stappen.

Het afslanken van haar werknemersbestand hoort thuis in een strategie om kosten te reduceren. Nodig om de dalende aandelenkoers te counteren. In juni zal Ford haar werknemers meer informatie bieden.