Fiat Argo volgt Punto op

In Brazilië althans, want Fiat heeft met nog geen woord gerept over een wereldwijde commercialisering. Al moet gezegd worden dat het kleintje niet zou misstaan op onze wegen.

Met de naam werd eerder al geplaagd, nu krijgen we ook officieel de schulp te zien waar de Argo-badge zich op zal kleven. Meteen in een sportieve HGT-uitvoering. Waardoor de B-segment hatchback stoer bumperwerk met rode accenten en sportieve velgen krijgt. Al bij al daardoor geen misse verschijning, deze Argo. Denk Tipo maar dan een maatje kleiner.

Het probleem? Momenteel zal deze Argo enkel dienen als opvolger voor de Palio en Punto in Brazilië. Waardoor het niet helemaal duidelijk is wat Fiats plannen zijn voor de Europese markt. Gezien het feit dat de Braziliaanse tak deze hatchback in de markt zet als 'premium model' is de kans reëel dat hij op het niveau staat van een Europese B-segmenter. Waardoor stiekem de oversteek toch gemaakt kan worden.

Afwachten dus. Al zou Fiat best wel een Punto vervanger kunnen gebruiken. De huidige generatie draait al mee sinds 2005, tijden toen er nog niet eens sprake was van Facebook in onze contreien.