BMW 6 Reeks Coupé productie eindigde muisstil

Als je de 6-familie bij BMW bekijkt, dan maakt de Gran Coupé zowat de helft van alle verkopen uit. Hij wordt gevolgd door de 6 Reeks Cabrio en dan volgt pas de Coupé.

opvolger onduidelijk

Het is dan wat beter begrijpbaar dat de wagen die eind 2015 nog een facelift kreeg nu uit productie wordt genomen, voor de Gran Coupé en de Cabrio. Of er opvolging is in rechtstreekse lijn is niet duidelijk. We gaan er alvast van uit van niet, want BMW heeft laten uitschijnen dat ze een spirituele opvolger voor de BMW 850 willen gaan bouwen, bijna-productieklare prototypes zijn daar al van gespot. Maar misschien mag de 6 Reeks Coupé wel omgevormd worden tot opvolger van de 5 Reeks Gran Turismo, die recent ook uit de lijsten verdween. Bij BMW lijken ze duchtig te schrappen in het aanbod dezer dagen, want eerder verdween de Z4 ook al tot de komst van een opvolger.

In Amerika is de wagen alvast uit het gamma verdwenen. Wie nog een BMW 6 Reeks Coupé wil bestellen, hoeft in België voorlopig niet te vrezen. De wagen staat nog in de catalogus, met een vanafprijs van 88.250 euro voor de 640i Coupé. Maar als we eerlijk zijn, zouden we toch de Gran Coupé voor onze deur parkeren.