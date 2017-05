Mini Countryman is zo 'Mini' dat je er bovenop kan kamperen

Een tent bovenop een Defener of achterin een Ford Ranger, dat verwacht je wanneer je maat het heeft over het feit dat hij een auto heeft gekocht waarop hij kan kamperen. Een Mini? Die link leg je niet meteen. Tot nu, want het Italiaanse Autohome heeft een daktent ontwikkeld voor de Mini Countryman. Met een leeggewicht van 58 kilogram klapt het geheel eenmaal op locatie tot een tent van 1m30 op 2m10. Daarbij is het ook nog eens 94 centimeter hoog. Waardoor je niet meteen rechtstaande feestjes moet geven in de tent.

Het doek van de tent is bestand tegen regen, heeft ventilerende eigenschappen en biedt isolatie tegen warmte en geluid. Daarnaast zwieren de Italianen nog een matras met katoenen cover in je slaapplaats en krijg je twee ingangen met ritssluiting en muskietengaas. O ja, helemaal premium wordt het met led-binnenverlichting op batterijen. Kwestie van je volgende route uit te stippelen 's nachts.