Porsche maakt GTS van je 911 Carrera S met powerkit... maar waarom?

115.000 euro en 129.000 euro, dat is het verschil tussen een Carrera S en een GTS. Twee uitvoeringen van de 911 die zich laten typeren door een verschil van 30 paarden. Al is dat wat kort door de bocht, want de GTS krijgt buiten 450 pk (i.p.v 430 stuks) ook bredere heupen, straffere remmen en een aangepaste ophanging. Waardoor we niet als zo'n verkoopsrakker in de plaatselijke elektronicawinkel willen klinken maar toch;

je krijgt serieus wat waar voor je geld.

Dat gevoel hebben we precies niet bij de powerkit die Porsche Exclusive nu in de optielijsten zet voor de Carrera S. Want leg je dik 10.000 euro neer (waardoor je dus bijna aan de prijs van een GTS komt) dan krijg je de sterkere turbo's van de GTS, het Sport Chrono pakket met dynamische ophangingspunten voor de motor, sportuitlaat en verbeterde koeling voor de remmen. Waardoor je dus over blijft met een GTS zonder de bredere heupen en een S-badge achterop. Allemaal heel verwarrend, al zeggen we het zelf.