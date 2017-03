Lucid Air aan de prijs: ze komen dichter

Binnen een jaartje of twee zal de automarkt worden overrompeld door elektrische wagens. Van bekende merken zoals Volkswagen en Mercedes maar ook van kleine startups die in de voetsporen van Tesla hopen te treden. Lucid Motors is er zo eentje. Een bedrijf gevestigd in Silicon Valley met Chinese investeerders achter de schermen. Die willen met de Air alvast een elektrisch alternatief voor de BMW 7 Reeks of Mercedes S-Klasse op de markt brengen tegen 2019.

De prijs daarvan is nu ook bekend. Zo kost de krachtigste variant met vierwielaandrijving, een range van 650 kilometer en +1.000 pk meer dan 100.000 dollar. Ben je ook al tevreden met 400 pk en een range van zo'n 400 kilometer? Dan hoef je maar 60.000 dollar neer te leggen. Dat is omgerekend nog geen 50.000 euro.