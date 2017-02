Ferrari F12 M laatste steigerend paard met atmosferische V12

Op de limiet van zijn kunnen en aan de grens van ecologische houdbaarheid, de 6.3-liter V12 in de Ferrari F12. Althans in zijn atmosferische vorm, want het blok deed uiteraard ook al dienst in de LaFerrari met hulp van een elektromotor. Het wordt dan ook aangenomen dat Ferrari stilaan die technologie in haar 'gewone' - kunnen we dat eigenlijk zeggen? - modellen zal implementeren met V12. Een logisch gevolg gezien de V8 van het merk ondertussen ook al aan de turbo hangt.

Het wilt alvast zeggen dat de facelift van F12, de F12 M, naar verwachting de laatste Ferrari zal zijn met natuurlijk aangedreven V12. In de wandelgangen wordt dan ook gefluisterd dat Ferrari het blok nog een mooi afscheidsfeestje wil geven. 800 pk valt meermaals te horen, al lijken 750 stuks ons realistischer. Hoe anders kunnen ze nog een speciaal modelletje van de F12 M produceren?