Zo rol je Frankrijk binnen in 2040

De zeven vette jaren lijken er terug aan te komen voor coachbuilders. Nee letterlijk, de rakkers die karren bouwen om achter paarden te hangen. Want nu steden en zelfs landen meer en meer de auto als het tuig van de duivel zien, zullen we allemaal terug het paard op moeten (dat die sierlijke beesten meer uitstoten dan een Mustang V8, dat laten we even in het midden).

Designhuis Camal speelt hier op in door meteen de Rolls-Royce onder de karren te tonen. Die Viva mag dan nog wel een concept zijn, ons zie je er alvast met liefde in rond bollen. De 2 pk's vooraan zorgen er voor dat de wielen tijdens het rijden via een dynamo een batterijenpakket opladen. Worden Black Arrow en Stardancer wat moe, dan kan een elektromotor assisteren. Een elektrische fiets voor paarden zeg maar.

Alsof dat niet genoeg is, is de Viva in staat om autonoom (dus zonder paarden) korte afstanden te bollen. Waardoor je stalknecht in de regen de paarden op stal kan zetten en de Viva vlak voor je voordeur parkeert. Binnenin de knap gestileerde schulp plaats voor vier. Kijk, een wereld zonder verbrandingsmotoren hoeft er niet eens zo eng uit te zien.