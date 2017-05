Wat als: BMW 5 Cross Touring [Render]

Volgens digitaal artiest X-Tomi Design alvast wel, want hij kwam op de proppen met deze 5 Cross Touring. Een mix van een 5 Reeks Touring en een X5. Voor mensen die wel het bos in willen maar daarvoor geen SUV op hun oprit willen parkeren. Want laat ons eerlijk zijn, zo'n 5 Touring is stiekem handiger. X-Tomi vindt hier trouwens geen nieuwe markt mee uit, want Audi heeft al jaren de A6 Allroad, Mercedes volgt sinds kort met de E-Klasse AllTerain en dan vergeten we nog de Volvo V90 Cross Country.

Dit, met vierwielaandrijving en een zes-in-lijn aan boord, we zouden het kunnen pruimen... jullie ook?