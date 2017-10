Toyoda Gosei Flesby II Concept is spons op wielen

Moest je nog nooit van Toyoda Gosei gehoord hebben en dacht je initieel dat het hier over autoproducent Toyota ging; Toyoda Gosei is een dochterbedrijf van Toyota dat zich specialiseert in rubber en plastic toepassingen voor de auto-industrie. Of in mensentaal; het levert onder andere raamrubbers, dashboards en zelfs de uit de kluiten gewassen grille voor Lexusmodellen.

Op het salon van Tokio echter geen nieuwe iteratie van die Lexus-grille, wel een eigen conceptwagen. De Flesby II, een - naar eigen zeggen - ultracompacte gekke wagen voor 2030. Gek, in die zin dat het karretje e-rubber gebruikt, een nieuw ontworpen goedje dat zich kan aanpassen via elektriciteit. De groene panelen zelf zijn alvast zacht en in staat om een impact met bijvoorbeeld een fietser, paaltje of hond te absorberen. Daarnaast zijn ze ietwat doorzichtig, waardoor er ledverlichting door kan schijnen.

Moest je het nog niet door hebben, deze showcase staat er vooral om dat e-rubber in de spotlight te zetten. Het zou een ideaal goedje zijn voor de nieuwe generatie Citroën C4 Cactus. Alleen heeft Citroën besloten de facelift van die plant geen opvallende airbumps meer te geven.