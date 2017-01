Is Volkswagen Golf facelift dé belangrijkste wagen van het salon? (Brussel 2017)

De Volkswagen Golf was in 2016 de meest verkochte wagen in België , waardoor de facelift die het merk uit Wolfswburg ten toon stelt misschien wel de relevantste auto op heel het autosalon is.

Belgen houden van hun klassiekers; stoofvlees friet, bier van het vat en de Volkswagen Golf. VW's C-segmenter is namelijk al generaties lang een vaste waarde bij gezinnen. Vorig jaar nog was het de meest verkochte wagen in België. Zeggen dat deze Golf facelift dus een B-kant is van het segment zou een understatement van jewelste zijn. Want jawel, bezoekers zullen de stand plat lopen om naar hun toekomstige (leasing)wagen te komen kijken.

Revolutionair is die uiterlijk allerminst. De opgefriste Golf vernieuwt vooral waar het telt in de file; binnenin. Daar pronkt voortaan 9,2-duims infotainmentscherm dat -optioneel - bijstand krijgt van een 12,3-duims scherm pal voor je neus. Audi's virtual cockpit met een VW-sausje zeg maar.

Schoonste diesel ter wereld

Op motorvlak springt vooral de nieuwe 1.5 TSI in het oog. Die viercilinder turbobenzine vervangt op termijn de 1.4 en is 150 pk sterk. Of 130 pk, als je voor de BlueMotion-uitvoering gaat. Daarnaast weet VW nog subtiel te melden dat door onafhankelijk onderzoek is uitgewezen dat haar huidige generatie diesels bij de 'schoonsten' ter wereld behoren.

De goedkoopste Golf kost je 19.680 euro. Wil je dat mistlichten bij de standaarduitrusting horen, dan moet je met minimaal 24.769,99 euro over de boeg komen. Al kan je ze ook altijd in optie nemen bij 'mindere' uitvoeringen. Wel even 285 euro aftikken graag. Waardoor je een idee hebt van de prijzen van de mogelijks best verkopende wagen van België in 2017.