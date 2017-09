De Pontiax Aztek werd wereldberoemd door Breaking Bad. Naast deze Aztek is zelf een eerste generatie Multipla een beauty. De Pontiac SUV lijkt wel door Homer Simpson himself ontworpen. Dat de Aztek zo lelijk is dat hij weer mooi wordt durven we niet zeggen. Wel is de Aztek best een interessant model. Youtuber Doug DeMuro zoekt voor ons de speciallekes, en die zijn er genoeg.