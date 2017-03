Rijtest: Mini Cooper S Countryman All4 (2017)

Mini is al lang niet meer mini, dat hoeven we jullie niet meer te vertellen. Want ondanks dat ze trouw blijven aan een kenmerkende stijl blijft het merk steeds grotere wagens produceren. Met deze nieuwe Countryman als uitstekend voorbeeld. De meest robuuste uit de familie kreeg een flinke groeischeut en geheel nieuwe proporties

Met de deur in huis vallen? Twintig centimeter. Dat is de ruimte die je kwijt bent in de garage als je van de oude in de nieuwe Countryman overstapt. Gelukkig groeide de knaap in verhouding. Waarmee we willen zeggen dat eveneens de wielbasis toenam met 7,5 centimeter. Net zoals de breedte, met 3 centimeters. In totaal kijk je dus naar een 4,4 meter lange crossover, even lang als de BMW X1.

Best stevig... voor een 'MINI'.

Het is alvast het resultaat van heel wat intern gespeel met chassis en onderdelen bij moederbedrijf BMW. Zo staat de Countryman eigenlijk op het chassis van de BMW X1, dat die Duitser leende van de 2 Reeks Active Tourer die op zijn beurt het chassis nam van een Mini vijfdeurs. Allemaal aardig natuurlijk maar we horen je al denken:'Ik ben hier wel voor de Cooper S.'

Cooper S... ALL4

Inderdaad, terug bij de zaak! Deze Cooper S beschikt net zoals zijn broeders over de 2-liter viercilinder turbobenzine met 192 pk. Dat vertaalt zich naar een sprintje richting honderd in 7,3 seconden en die topt van 215 km/u lukt ook nog aardig. Zeker en vast geen traag baasje dus. Dankzij de All4-vierwielaandrijving heb je daarnaast een exemplaar dat zich ook offroad uit de slag kan trekken... moest je bij die 0,001% Countryman-klanten zitten die dat effectief doen natuurlijk. We raden ze alvast aan om het te beperken tot natte grasvelden en onverharde wegen. Want de 'Country Timer' - geen mop -, die op de middenconsole toont hoelang je daadwerkelijk offroad hebt gereden werkt toch niet naar behoren.

Al hadden we alvast plezier om het uit te testen. Want plezier dat is er zeker te beleven met deze Cooper S. 192 Paarden… je moet ze even wakkerschudden maar bij 3.000 toeren per minuut hebben ze hun drafje gevonden. De All4-aandrijving trekt en duwt de Mini naar elke hoek die je maar wil. Een speeltuin op wielen en je hoeft er niet eens de snelheidslimieten van de openbare weg mee te tarten. De weergoden wisten dat we met de nieuwe Countryman ALL4 op schok waren want uitgerekend tijdens onze testweek kwam er sneeuw uit de lucht gevallen. Net zoals dat het geval was tijdens onze allereerste kennismaking, 6 jaar geleden. En ook nu, kon het hem niets schelen. Geen 5 centimeter week hij af van zijn pad.

Grotesk

Je zit lekker hoog, met een duidelijk overzicht over het plebs. Sorry, we bedoelen je medeweggebruikers met hun grijze saaie muizen. Met deze Mini kan je letterlijk uit de hoogte doen. Aan het rode licht valt het pas echt op met wat voor grote kar je onderweg bent. Vrijwel iedereen in een hatchback of sedan kijkt omhoog naar die gigantische Mini. Je ziet het ze zelfs zeggen tegen hun bij-rijders. 'Dat is nu toch geen Mini meer he…' Natuurlijk wel. Visueel al lang niet meer maar qua rijgedrag nog altijd.

Lunapark

Kijk maar eens naar binnen, hier worden de meesten wel blij van. Een complet koerswisseling van eender welke Japanse crossover dan ook. Vloeiende lijnen, leuke details, snel in gebruik en personaliseerbaar tot in de details. Het is misschien ons vrouwelijke kantje maar we worden er wel blij van, ja. Alleen die gigantische ronde lichtgevende ring rond het infotainmentscherm. Op vrijwel elke handeling geeft de ring een reactie. Verzet je de temperatuur, schakel je over naar navigatie, of telefoon, geef je gas, verzet je hem in sport of eco.Het is met momenten lunapark. Volledig uitzetten, dat gaat gelukkig ook.

Als we kijken naar de rest van het interieur vinden we de typische sportieve stoeltjes terug, zoals gewoonlijk vrij stevige exemplaren met prima pasvorm maar ietwat harde rug. Zetelverwarming hebben we uiteraard ook, mits je een kwartier tijd hebt ga je’r pas ten volle van kunnen genieten. Kleine tip: Op volle kracht stap je met rode billen uit. Achteraan zitten we opmerkelijk goed. Door de toename in wielbasis groeide ook de beenruimte achterin wat mee. Hier kan een volwassenen perfect zijn benen kwijt. In de hoogte heb je ook voldoende plaats.

Bagageruimte dan? Met 450 liter heb je veel plaats maar het lijkt in alle geval niet zo ruim. Praktisch is wel dat je door de vlakke laadvloer en de hoogte heel ergonomisch je spullen kan laden. Als we de input van de vrouw des huizes mogen geloven tenminste. Zij was dol op deze Mini. Als we de blikken op straat mogen geloven was zij niet de enige…

Grootvader of pyromaans pubertje?

Dat je optioneel over een automatische cruisecontrol beschikt zal niemand verbazen maar wat ons opviel was hoe snel de Mini ons corrigeerde bij het nemen van op- en afritten. Voor de meesten in het verkeer is dit een goede zaak. Maar wacht eens even, dit was enkel in Eco-stand, wanneer je de Countryman in Sport tikt met de hendel onder je versnellingspook ontketen je een heel andere kar. Alsof je twee Countrymannen hebt. Eén voor woon-werk verkeer én één om het beest mee uit te hangen. In Sport gaat hij namelijk als de brandweer.

Hernemingen zijn sneller, de motor hangt als een verslaafde aan je gaspedaal en het geluid kan wedijveren met gerief van Abarth. Het contrast Sport en Eco is nooit groter geweest. Van een spons als gaspedaal naar een baksteen. Dit is de ware aard van het beetsje. Dat hij dan 9 liter octaangetal 98 binnenslurpt op 100 km nemen we er met plezier bij. Het is amper een liter meer dan wanneer je brave Hendrik uithangt in de normale modus. Eco-modus hebben we een beetje vermeden, die gaspedaal respons was gewoon een te grote domper op de Cooper S-feestvreugde.

Kluiten boven halen

Vasthouden aan het stuur doe je niet enkel door het rijgedrag, ook door z'n prijs. Want jawel, de Mini Cooper S Countryman ALL4 kost je wat kluiten. Met wat leuke opties aangevinkt tikken we al vlot de 42.000 euro aan. Wil je nog een sportautomaat? Dan tel je daar nog eens best 2.150 euro bij. Een mooie Mini is een dure Mini. Kijk maar naar de instapprijs. 25.800 euro voor een Cooper met 135 pk benzine motor. Even onthouden dus dat deze knaap ongeveer even groot is als een BMW X1.

Is hij zijn geld waard? Tja, we kunnen voor niemand zijn rekening spreken maar deze mini, met een redelijk propere en 'normale' uitrusting kost 41.500 euro Dat is een smak geld. De concurrentie is met de tijd groter aan het worden en ze komen allemaal uit het premiumsegment. Bijvoorbeeld een Audi Q2 of die eerder genoemde BMW X1. In hun basis trim zijn deze allemaal net zo bijzonder als een wit gesneden brood van 2,5 euro. Het is wel te vreten maar zonder een laagje boter met vers beleg is het niets. En dat weten ze bij MINI als geen ander.

Conclusie

De premium crossover is nu wel echt bijna een SUV geworden. Hetzelfde vertrouwde Mini gevoel, weinig of niets op aan te merken behalve dan de prijs. Die is ver van Mini. Een domper op de feestvreugde voor de Countryman Cooper S. Al mag je hem tegenwoordig gewoon niet meer bekijken als een klein wagentje voor de vrouw, wel als wagen voor heel de familie.