Rijtest: Porsche 718 Cayman S (2017)

Technologische vooruitgang. Het maakt dat we torretje niet meer in gang moeten zwengelen, dat grote hoogtes geen invloed meer hebben op de mengeling in cilinders en dat luchtkoeling even agrarisch klinkt als een griffel en lei. De technologische vooruitgang van de laatste jaren kan je echter bijna in één vakje plaatsen: het zo ecologisch mogelijk maken van de motor. En daar hoort meer dan eens downsizing en turbolading bij.

718... van Le Mans

Porsche, die voeren dat één-tweetje uit bij de stevig onder handen genomen Boxster en Cayman. Die eerste stuurden we eerder al, de Cayman nemen we nu in S-trim mee. Met de S van 'Sneller je rijbewijs kwijt'. Een Porsche met vier cilinders dus zei je. Jawel en met die aanpassing krijgt de coupe meteen ook een hulplong aangemeten. Het was tot voor kort voorbehouden aan de Macans van deze wereld. Of toch niet helemaal, want Porsche-kenners weten dat het merk destijds succes oogstte met de 718, een racewagen met viercilinder middenmotor uit 1957 die onder andere een klasse-overwinning op Le Mans op zijn conto kan zetten.

Waardoor het je meteen duidelijk wordt waarom Porsche die 718-prefix gebruikt. Om te linken aan haar verleden en de cilinderpijn wat te verzachten. Vrees echter niet, want in tegenstelling tot de Macan geen viercilinder van de Golf GTI voorin. Niet dat er iets mis zou zijn met dat blok maar wederom; Porsche-cliënteel zou het wat moeilijker slikken bij de Cayman. In de plaats ontwikkelde de Duitsers een nieuwe platte viercilinder. Een boxermotor, zoals het hoort in een Cayman.

Subaru-esque

Daarvan brengt Porsche twee smaken ten tonele, een 2-liter en 2.5-liter. Waarbij die laatste steevast het S-predicaat krijgt opgeplakt. 2.7 en 3.4? Het zijn cijfers die nu tot het verleden horen. De 2.5-liter viercilinder boxermotor (we zouden over een Subaru WRX STI kunnen praten) levert een gezonde 350 pk en 420 Nm. 25 pk en 50 Nm meer dan de uitgaande Cayman S.

Het is echter de manier waarop het vermogen wordt opgewekt dat voor een compleet andere beleving zorgt. De natuurlijke opbouw richting de rode zone is verleden tijd, in de plaats krijgt je door de drukvoeding vanaf 1.900 tpm een schop onder de kont die eindeloos blijft doordouwen. Dat de rode lijn daardoor een paar honderdtallen daalde, het zal je worst wezen.

Geluid?

Die worst mis je wel op het audiovisueel departement. Want de rauwe metalen rasp verdwijnt samen met de twee extra cilinders. Niet dat de platte viercilinder slecht klinkt, hij klinkt gewoonweg zoals het gros van potente viercilinders. Met het gebruik van artificiële plofjes in de sportstand om chauffeurs op hun wenken te bedienen. Een Porsche-geluid? Dat durven we spijtig genoeg niet meer zeggen.

Wel helemaal Porsche-waardig is het rijgedrag. Verder bouwend op de componenten van het pre-facelift model zorgen stijvere veren en stabilisatoren voor een bijna foutloze voeling met Moeder Aarde. Geaccentueerd door het stuurgevoel dat nog wat scherper werd gesteld. En sturen, dat zal je met plezier in de Cayman S. Bochten verslindt de coupe zonder verpinken en laterale grip is bijna misdadig. Je moet al stevig uit de hoek komen - en over een serieuze portie lef beschikken - voor de achterkant een stap opzij zet. Doet 'ie dat, dan counter je bijna instinctief met stuurinput. Zo symfonisch werken de mechanische componenten met elkaar. Denk Mazda MX-5 maar dan met vast dak en de prestatievolumeknop op 718.

En de looks natuurlijk

Puur qua prestaties is deze 718 Cayman S een stevige sprong ten opzichte van de vorige Cayman S en ook op het vlak van looks kom je niet terug van een kale reis. Het is te zeggen; je zal er wel wat geld tegenaan moeten smijten om een kale 718 Cayman S naar je goesting uit te rusten. Doe je dat, dan zorgt de dagrijverlichting met vier led-punten en aangepaste achtersteven voor een verleidelijke aanblik. De Cayman lijkt niet meer als een stiefbroertje van de 911 maar wel als de ranke jonge schoonzus waar die porker stiekem op geilt.

Idem binnenin, want het sportstuurtje van de 918 Spyder en nieuw infotainmentsysteem brengen de coupé weer helemaal bij de tijd. Soms wat klinisch qua design - zo deed ons testexemplaar het met 50 shades of grey-, dat wel maar daarvoor shop je nu eenmaal bij de Duitsers. Afwerking is zoals we gewoon zijn foutloos. Moeten we dan toch zaniken, dan vinden we het raar dat Porsche haar standaard cluster gebruikt voor de elektrische ramen in het deurpaneel. Of anders gezegd; er zijn knopjes voor ramen achteraan... die er niet zijn.

Goedkoper dan ooit

De facelift van Cayman en Boxster brengt nog een andere grote verandering teweeg. Want door ze op dezelfde fundamenten te zetten is de coupé voor het eerste goedkoper dan de cabrio. Klinkt logisch bij alle andere merken van de wereld, bij Porsche was het altijd andersom. Kortom; vanaf 54.087 staat de 718 Cayman in je garage (2.000 euro meer dan de Boxster), de S-badge achterop? Dan moet je met 66.792 euro over de boeg komen.

Instapgeld natuurlijk. Want dat ons testexemplaar over de 90.000 euro aantikte, het zal je niet echt verbazen. Geld waarmee je nog steeds geen instap-911 kan kopen al mag je het duo niet vergelijken. Want is 911 Carrera een GT met sportieve kwaliteiten, dan is deze Cayman S een volbloed racebeest. We houden ons hart al vast voor de GTS en GT4.

Conclusie

Met een kleiner mes tussen de tanden maar daarom niet minder scherp. De 718 Cayman bouwt verder op de fundamenten van zijn voorganger, knalt daar prestatiegewijs op alle vlakken stevig over maar boet wel in op auditieve sensatie. Een kleine achteruitgang voor stevig wat vooruitgang.