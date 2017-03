Maf: Designers tekenen wagens die... 'vuilproof' zijn

Dat auto's grotendeels gevormd zijn om zo aerodynamisch mogelijk voor de dag te komen, dat is algemeen geweten. Wist je echter dat er ook werd gekeken naar de manier waarop vuil, modder en water over de carrosserie vloeit? Digitaal? Nou, wij ook niet.

Niets zo lastig dan in de gietende regen met je wagen op de autostrade te moeten rijden. Niet enkel omdat daardoor je vers gewassen carrosserie naar de vaantjes is maar ook omdat je gewoon geen knijter kan zien door het opvliegende water. Dankzij moderne computerprogramma's kunnen ingenieurs in autoland perfect berekenen waar juist water en vuil de carrosserie zal raken bij slechter weer.

Dat klinkt dwaas maar is toch zeer belangrijk. Want op die manier kan er gekeken worden of kleine aanpassingen niet voor een groot verschil kunnen zorgen (zowel voor opgedroogd vuil achteraf of de manier hoe de wagen water weg weet te duwen aan de wielkasten). Een trucje dat Land Rover bijvoorbeeld heeft toegepast met de nieuwe Discovery. Die onderging zo'n 1.000 virtuele simulaties om de carrosserie op punt te stellen.

Nog belangrijker is deze tech met de komst van steeds meer autonoom rijdende wagens. Want die hangen vol met camera's en sensoren. Het is dus van vitaal belang dat automerken er in slagen om die zo gevrijwaard mogelijk te houden van visuele obstakels zoals vuil en water. Lang leve de technologie!