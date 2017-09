Audi slijpt wielen RS 4 & RS 5 om 8 kg te besparen

De BMW M3 en M4 mogen tegenwoordig dan wel wat minder koolstofvezel huizen, Audi draait de carbonschuif nog wat verder open, met de Carbon Edition voor de RS 4 Avant en RS 5 Coupé. Specifiek gaat het over een uitrustingspakket, al heeft die toch wel een impact op het rijgedrag van de performante stationwagen en coupe.

Zo zijn er buiten de nodige koolstofvezel sierstukken ook een RS Sport-uitlaat (minder gewicht) en een dak uit koolstofvezel op de RS 5. Via dat carbon fiber reinforced polymer-dak wordt er even 3 kilogram bespaard, waardoor het zwaartepunt wat lager komt te liggen. Belangrijkste toevoeging zijn misschien de specifieke 20-duims velgen. Via een speciaal slijpproces spaart Audi 2 kilogram per wiel uit. Waardoor je op een totaal van 8 kilogram komt. Nou èn, zou je denken. Wel, dat is gigantisch veel voor het onafgeveerd gewicht van de RS'en, waardoor ze kwieker door de bocht moeten vliegen.

Momenteel maakt enkel Audi UK gewag van deze update. Afgaande op het feit dat het stuur links staat op de persplaatjes gaan we er van uit dat je binnenkort ook je Belgische RS 4 of RS 5 kan uitrusten met het Carbon Edition-pakket.