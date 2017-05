StoreDot FlashBattery: range van 480 kilometer, opgeladen in 5 minuten

De heilige graal voor elektrische wagens? Die kan wel eens in Israël worden gevonden, want het Israëlische StoreDot liet op een techbeurs in Berlijn een batterijpak zien met een range van 480 kilometer en een oplaadtijd van 5 minuten. Technologie die volgens het bedrijf binnen de drie jaar naar een elektrische wagen in jouw buurt kan zoemen.