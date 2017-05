Luxeprobleem: Audi vraagt Vorst extra A1's te bouwen

Eén klein probleem echter, want de fabriek in Vorst wordt stelselmatig omgebouwd voor de komst van de E-TRON in 2018. Waardoor productie opschroeven geen kleintje is.

Audi heeft haar fabriek in Vorst (Brussel) gevraagd om dit jaar 2.600 extra A1's te bouwen ten gevolge van de hoge vraag naar de kleinste met vier ringen. En hoewel de werknemers die met liefde willen bouwen is er echter een probleem, want doordat de fabriek stelselmatig wordt omgebouwd voor de komst van de E-TRON, is het onmogelijk om de productie 's nacht of tijdens het weekend op te schroeven. Daarnaast zijn er verschillende sluitingsdagen voor de ombouwwerken.

Een echte oplossing is er nog niet gevonden, al staat een 45-urenweek op de planning. Daarbij zal de namiddagshift worden verlengd met één uur. Niet meteen naar de goesting van het personeel natuurlijk, waardoor de directie voor een moeilijke keuze staat. In 2018 verkast de productie van de nieuwe generatie A1 naar Spanje, waardoor Vorst aan de slag mag met het bouwen van de E-TRON, Audi's elektrische SUV waarvan het Duitse merk hoge verwachtingen heeft.