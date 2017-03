In maart kom je de meeste spookrijders tegen

Hoewel het bijna onmogelijk is om vatten gebeuren er jaarlijks een vijftiental ongevallen met spookrijders op de autosnelweg in België. In maart is het risico om er eentje tegen te komen het grootst. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid onderscheidt alvast drie grote groepen van spookrijders.

Spookrijden, ze maken in de ongevallenstatistiek maar 0,4 procent uit van de letselongevallen op de autosnelwegen. Toch zijn ze verantwoordelijk voor 3,7 procent van de verkeersdoden jaarlijks. Waardoor spookrijden dus zeer dodelijk is. De ernst van een ongeval met spookrijder ligt meestal dan ook 10 keer hoger dan bij het gemiddelde ongeluk op autostrade. In 1 ongeval op 6 sterft de spookrijder.

Jaarlijks zijn er zo'n 15 gevallen (14,3) van spookrijden met letsel. Al wordt er vaak meer spook gereden. Manoeuvres die niet in de statistieken belanden omdat ze niet worden geregistreerd. Een piek valt steeds op te merken in maart, want dan gebeuren 11 procent van alle ongevallen met een spookrijder. Vaak ook 's nachts trouwens.

Dronken oudjes?

Het zal wel weer een gepensioneerde zijn! Nou, uit de gegevens blijkt dat ongeveer 1 op 5 spookrijder die betrokken raakt bij een ongeval ouder is dan 65 jaar. In absolute cijfers zijn het echter voor 25- tot 49-jarigen.

Alcohol speelt vaak een grote rol (1 op 4), al ligt dit in de realiteit misschien nog hoger, want niet alle spookrijders ondergaan een ademtest. Uit een Duitse studie bleek bijvoorbeeld dat de helft onder de invloed was van alcohol.

De grote 3

In grote lijnen weet het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) drie grote groepen te onderscheiden.

1) Bestuurders onder invloed van alcohol, drugs en/of geneesmiddelen.

2) Bestuurders die onopzettelijk spookrijden, omdat ze niet opletten of verstrooid zijn. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn: oriëntatieproblemen, geen herkenningspunten hebben. Zo kan het zijn dat je geen herkenningspunten hebt omdat er erg weinig verkeer is.

3) Bestuurders die opzettelijk tegen de richting in rijden. Zo doen dat voor de kick, voor een weddenschap of om zelfmoord te plegen.

Wat als

Stel dat je een spookrijder tegen komt, wat doe je dan juist? Wel, het BIVV raadt aan om uiterst rechts te houden, al moet je daarvoor de pechstrook op. Verwittig trouwens zo snel mogelijk de politie. Die kunnen dan ingrijpen.

Maak je zelf de fout - dat kan ook altijd gebeuren natuurlijk - dan is het noodzakelijk om te vertragen en zo snel mogelijk je dimlichten en waarschuwingslichten aan te steken. Versnel zeker niet, ook al wil je zo snel mogelijk bij de volgende oprit geraken. Is de situatie veilig (maar alleen dan), rij dan naar de pechstrook en stop. In alle andere gevallen blijf je best zo uiterst mogelijk rechts. Verwittig onmiddellijk de politie. Zij zullen je helpen om terug in de juiste rijrichting te geraken.

Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 of de Zelfmoordlijn.