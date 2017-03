Alpina plakt S achter B3 en B4: 440 pk

Duitse tuner Alpina heeft goed naar de gevestigde Duitse automerken gekeken en ontdekt dat je extra geld kan vragen door een extra lettertje achterop te plakken. Een ontdekking dat ze meteen omzetten in daden. Want de B3 en B4 Biturbo kan je voortaan ook als potentere S-variant bestellen. Waardoor je gepimpte BMW 3 of 4 Reeks 440 pk onder de kap krijgt.