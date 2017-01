Onverlaat lekt Ford Mustang facelift [Video]

Met de GT in productie lijkt het er op dat Ford ook haar Mustang wilt opfrissen om de verkoop ervan op peil te houden. Die facelift kunnen we nu al in vol ornaat bekijken door een gelekte video. Of de Pony beter voor de dag komt met zijn nieuwe snuit?

Dat de huidige Mustang over een bepaald sex-appeal beschikt staat niet ter discussie. Sommige media denkt er zelfs een Ferrari in te zien. Gespreksonderwerp van de dag is dus ook de facelift van de musclecar die via een gelekte video in vol ornaat valt te bekijken op het internet. Want fans van het eerste uur zijn niet te spreken over de nieuwe bumperpartij.

Die lijkt volgens die fans op het smoelwerk van een oude man. Al zien wij er vooral een knipoog in naar de GT door de toelopende lijnen van de onderste luchtsleuf. Wanneer de opgefriste Mustang ten tonele verschijnt is niet helemaal duidelijk al lijkt de videonaam - 2018 Ford Mustang Running Footage - er op te wijzen dat 'ie dit jaar nog vanonder het doek mag. In Noord-Amerika tellen ze namelijk steeds een jaartje vooruit bij de lancering.