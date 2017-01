Peugeot domineert Dakar-rally 2017 met brons, zilver en goud

Toyota gaf alles wat had in zich had maar moest uiteindelijk genoegen nemen met stek 4 en 5 in de Dakar rally van 2017. Waardoor niemand minder dan Peugeot stek 3, 2 en 1 op haar conto mag zetten. Het is te zeggen; de verdienste ligt uiteraard bij het team en coureurs. Klinkende namen trouwens want op plaats twee niemand minder dan Sebastien Loeb. Numéro uno blijft Stephane Peterhansel die soms terecht Mr. Dakar wordt genoemd. De Fransman won namelijk 7 keer de rally achter het stuur van een wagen en 6 keer op een motorfiets.

De top drie afsluiten doet Cyril Despres met 33 minuten na Peterhansel. Loeb, die moest trouwens amper 5 minuten en 13 seconden laten vallen op zijn teamgenoot met de 3008 DKR.