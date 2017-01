Tesla-racewagen is een feit; 778 pk sterk monster voor 'eigen raceklasse'

Hoe de Formule E zich verhoudt ten opzichte van de Formule 1, zo zal het Electric GT-kampioenschap zich verhouden tegenover de GT3-raceklasse. Het is te zeggen; in die klasse mogen elektrische GT-wagens deelnemen. En op dit moment heeft enkel Tesla een inzending. Een merkenrace dus, met Model S'en die in 2,1 seconden naar de honderd snellen.

We gaven al eerder ruchtbaarheid aan de Electric GT-klasse, een racekampioenschap dat zal verreden worden in zijn manches in Europa en de VS (Azië lijkt verdwenen van de kalender). Tevens een kampioenschap waarin elk automerk deel mag nemen dat kan voldoen aan de specificaties. Geinig genoeg is het enkel de Tesla Model S die momenteel alle vakjes kan afvinken van vereisten. Waardoor je dus bijna van een merkenrace kan spreken.

De uiteindelijke racebolide werd het voorbije weekend voorgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Een raceklare Tesla Model S P100D die zijn vermogen ziet stijgen naar 778 pk en - belangrijker - maar liefst 500 kilogram van zijn gewicht verliest bij de ombouw. Waardoor je dus niet meer met 2.2 ton aan elektrokracht onderweg bent maar wel met 1.700 kilogram. Nog steeds geen pluimpje, maar het zal zeker helpen.

2.1 seconden

Dat bewijst het sprintcijfer naar de honderd ook, want in 2,1 seconden tikt de Electric GT-bolide de 100 km/u aan, met dank aan de 995 Newtonmeter die steeds beschikbaar is. Pieken doet 'ie dan weer op 250 kilometer per uur. Prestaties die natuurlijk leuk zijn voor een dragrace, daarom niet voor een circuitrace. Het is dan ook geen verrassing dat de ingenieurs remmerij en de ophanging stevig onder handen namen en aanklopten bij Pirelli voor bandengerief.

Tien teams zullen zich alvast mogen bewijzen tijdens 7 wedstrijden op circuits met klinkende namen zoals de Nürburgring, Paul Ricard en Assen. Elk team krijgt per circuit 20 minuten oefentijd, een 60 minuten durende kwali en dan twee racemanches. Die duren beiden 60 kilometer (range anxiety, weet je wel) en bestaan uit een race overdag en een race bij valavond (Kwestie van oplaadtijd te garanderen?).

**Kijken jullie uit naar dit kampioenschap?