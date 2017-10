Jacht op vervuilende wagens gaat door

Naast de Congestion Charge-zone in Londen is er sinds vandaag ook de *T-Charge die er voor moet zorgen dat de Britse hoofdstad nog groener wordt.

Om in de week door centrum Londen te toeren krijg je een rekening van 11,50 pond per dag voorgeschoteld. Deze Congestion Charge is reeds sinds 2003 in voegen en krijgt vandaag nog een extra duwtje in de rug om de stadskas te voeden. Wagens van voor 2006 krijgen een surplus aangerekend van 10 pond waardoor het totaalplaatje op 21,50 pond komt. Hier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen benzine- en dieselwagens.

Dit is een stap dichter bij het plan om een ultra lage emissie zone te creëren. Tegen april 2019 willen ze deze ULEZ bekomen om zo hun groen geweten te sussen. Natuurlijk blijven alle wagens wel toegelaten mits de juiste betaling richting het stadshuis wordt gestuurd.