Mitsubishi doet toekomstplan uit de doeken: investeren, besparen en onderdelen lenen

Moest het even uit je achterhoofd zijn gevlucht, Mitsubishi is sinds vorig jaar deel van de Renault-Nissan-alliantie. En zoals dat wel vaker gaat moet zo'n nieuw merk in de portefeuille een nieuwe strategie voor de komende jaren uit de doeken doen. Die heeft Mitsubishi nu. Of het echter goed nieuws is voor het merk?