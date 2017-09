Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid ook als Sport Turismo

Of Porsche Panamera Sport Turismo ook als Turbo S e-Hybrid. Het is maar hoe je het bekijkt...

Het zat eraan te komen en het heeft al bij al niet lang geduurd voordat Porsche de Panamera Sport Turismo ook als hybride model aanbiedt. Begin dit jaar was de berline in hybridemodus de grote blikvanger op het autosalon van Genève en nu hebben ze die aandrijving ook onder de Sport Turismo geplakt. Heilige huisjes? Die hebben ze bij Porsche al lang niet meer.

superstarcijfers

Je hoeft ook niet bang te zijn dat deze Porsche een lamme kar is. Hij beschikt over een 4.0 V8 met 550 pk, wat op zich al niet slecht is. Daar komt echter nog een elektromotor bij van 136 pk, zodat het geheel uitkomt op 680 pk en 850 Nm aan koppel. 3,4 seconden voor de 0-100 km/u, een topsnelheid van 310 km/u, zeg niet zomaar elektrokar tegen deze plug-in hybride.

Het accupakket laad je op in 2,4 tot 6 uur op, afhankelijk van het type stopcontact. Doe je dat flink, dan kan je 48 kilometer zuiver elektrisch rijden. Of een paar keer flink op het gaspedaal gaan staan, natuurlijk. Porsche heeft het zelf over een NEDC-normverbruik van 3,0 l/100 km.

Het accupakket ligt achterin, waardoor het laadvolume van de Panamera Sport Turismo slinkt tot maximaal 1.295 liter met de bank plat. Dat is zowat 100 liter minder dan bij de reguliere Sport Turismo.