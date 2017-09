Toyota Auris Freestyle brengt wat leven in de brouwerij

Geen slecht woord over de Toyota Auris Touring Sports . Behalve dan dat 'ie misschien wat aantrekkingskracht voor jongeren mist. Deze Freestyle moet jong volk richting de Auris krijgen.

Wat Toyota daarvoor in de strijd werpt? Cosmetische addenda. Met zwarte plastiek en aluminium accenten rondom om de stationwagen - Touring Sports in Toyota-lingo - wat stoerder voor de dag te laten komen. Een zwarte grille, zilveren spiegelkappen en 17-duims velgen maken het plaatje af. En het moet gezegd worden, het staat de Auris best goed.

Aan de mechanische componenten raakt Toyota evenwel niet. Dus geen verhoogde ophanging of vierwielaandrijving onder de extra plastiek. Wel de bestaande motorisaties. Waardoor je ook de hybrideversie met deze 'ruige' looks kan hebben. Volgend jaar krijgen we trouwens de compleet nieuwe derde generatie op ons bord, waardoor je deze Freestyle al wat kan zien als één van de vele uitzwaaimodelletjes.