Pagani Zonda HP Barchetta: Voor het baasje

Sinds 2013 uit productie, de Pagani Zonda, behalve als je de poen had om er nog ééntje te laten bouwen. De echt allerlaatste - beloofd! - Zonda, die is voor mister Pagani himself. En hup, nou allemaal braaf een Huayra kopen. Nee, steek die koffers geld terug weg.

Pagani is niet vies van de mallen van de Zonda terug boven te halen om een unieke one-off te creëren. Ook al is de Zonda al jaren uit productie. Meer zelfs, net zoals de Veyron zijn er bijna meer speciale versies dan reguliere Zonda's. Denk maar aan de F, Roadster F, Cinque, Cinque Roadster, Monza, GJ, Uno, 750, 760 LM, R,... en geloof ons zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. Nu, nu zijn we aanbeland aan de Zonda HP Barchetta. De laatste. Althans, dat beweren ze bij Pagani toch. Net zoals ze dat trouwens een paar maanden terug deden bij de Fantasma Evo.

Waarom het deze keer wel eens koekenbak kan zijn? Omdat niemand minder dan Horacio Pagani himself deze one-off heeft besteld. Met stoelen uit de Huayra BC, handgeschakeld bak, het nodige spoilergeweld en een verlaagde voorruit om z'n haar te drogen. Zwier daar een blauwe kleur over en dit kan wel eens de duurste Zonda ooit gebouwd zijn. Zo gaan de geruchten dat deze HP Barchette maar liefst 13 miljoen euro waard is.