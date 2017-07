Hyundai i30 Fastback vervolledigt gamma

Niet op het autosalon, dat is pas voor september, wel in Düsseldorf. En terwijl redacteur Yves daar de laatste weetjes sprokkelt, duwen wij het officieel-artikel al op online.

Als het aan Hyundai ligt, is de fastback terug van weggeweest. De Ioniq had al lijnen in die richting, nu is er ook een fastback voor de liefhebbers van de oude bekende brandstoffen. Bij Hyundai toont zich dat in een schuin aflopende achterkant, met een dikke spoiler, al is de dikste spoiler in het gamma wel weggelegd voor de i30N hatchback. De Fastback is 11,5 cm langer dan de hatchback en is 3 cm lager. Dat kan deels dankzij het sportonderstel. Ook vooraan wijkt deze i30 Fastback wat af, met een uitgesprokener grille en meer dagrijverlichting.

Onder de motorkap maakt de i30 Fastback gebruik van dezelfde motoren als zijn gammagenoten, met een 1.0 T-GDi met 120 pk, een 1.4 T-GDi met 140 stuks en een 1.6 CRDi met 110 of 136 pk. De DCT-automaat met zeven versnellingen is optioneel verkrijgbaar op de 1.4 en de 1.6.