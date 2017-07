Ford Mustang blijft pover scoren op Euro NCAP

Van twee naar drie sterren, dankzij een rits nieuwe standaard tech maar nog steeds niets om over naar huis te schrijven, de veiligheid van de Ford Mustang.

Begin dit jaar bracht de Euro NCAP-botsproef aan het licht dat de Mustang steken liet vallen op het departement van veiligheid van inzittenden. Enerzijds door het ontbreken van de nodige veiligheidselektronica anderzijds door pakweg een bestuurdersairbag die niet snel genoeg opblaast (lees: waardoor je als chauffeur met je snuit tegen het stuur vliegt). De twee op vijf die de Mustang daardoor kreeg bracht Ford wat in verlegenheid, waardoor het merk meteen aan het werk ging het geheel veiliger te maken. Het resultaat?

Drie sterren...

Nog steeds geen hoogvlieger qua veiligheid dus, de Mustang. De airbag van de bestuurder, die hebben ze opgelost en een noodrem en rijstrookassistent doen ook nog wat aan dat extra sterretje maar je kinderen, die zouden we nog steeds niet achterin de ponywagen parkeren. Vooral kinderen in een stoeltje vlak achter de chauffeur zijn er aan voor de moeite bij een zijdelingse impact. Al kan je je natuurlijk afvragen of het merendeel van Mustang-eigenaars niet net een Mustang kocht omdat de kinderen het huis uit zijn...