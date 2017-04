Audi start pre-orders voor E-Tron Quattro

Hoewel we we op de redactie lichte braakneigingen krijgen bij alles dat met pre orders heeft te maken, krijgt de E-Tron Quattro een uitzondering. Want het succes van die vooruitbestelling zal deels de toekomst van Audi Vorst bepalen.

Noorwegen, een land waar ze hoog oplopen met elektrische wagens. Met dank aan de fiscale stimulatie ervan en de slimme politiek die er wordt gevoerd. Eveneens slim is het van Audi Noorwegen om een speciaal sfeertje te creëren rond de E-Tron Quattro, Audi's elektrisch strijdwapen dat in Brussel zal gebouwd worden. Dat doen ze door vanaf vandaag klanten de kans te geven om het model te pre orderen. Een trucje dat merken zoals Tesla en Apple ook doen en waar techfreaks voor in zwijm vallen.

In Noorwegen moet je alvast 20.000 kronen neerleggen om in de wachtrij te mogen staan van de elektrische SUV, omgerekend zo'n 2.150 euro en wat drinkgeld. Een zet waardoor het land zeker is van de nodige productie-aantallen van de wagen. Tenslotte: lopen de vooruitbestellingen vlotjes binnen, dan mag ook Audi Vorst zich gelukkig prijzen.