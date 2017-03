Lamborghini Huracan Performante: Wat je moet weten

Geen Huracan S dus, naar analogie met grotere broer Aventador. Al is dat niet geheel onlogisch, want ook de Gallardo kwam er als performante Performanté. Net zoals toen gaat het hier niet enkel over uiterlijke opsmuk om klanten te paaien. Die opsmuk is er wel maar heeft toch verregaande dynamische gevolgen. Zo tekent Aerodinamica Lamborghini Attiva present, Italiaans voor actieve aerodynamica. De nodige beweegbare spoilers voor en achter zorgen op die manier ervoor dat de downforce wanneer nodig stevig de lucht in gaat. Kwestie van nog sneller de bocht om te kunnen.

Sneller zal je ook die bocht om gaan, want de 5.2-liter V10 wordt mede door een nieuwe uitlaatlijn opgepompt naar 640 pk en 600 Nm. Vergeet niet dat het hier trouwens over een atmosferisch blok gaat. Waanzinnig eigenlijk. Het stelt de Lambo alvast in staat om de honderd aan te tikken in 2,9 seconden en door te stuiven tot 325 km/u. Niet slecht voor de sportieve versie van het instapmodel...

Het resultaat? Een rondetijd op de Nürburgring van 6 minuten en 52,01 seconden. Waardoor hij zo'n vijf seconden sneller is dan de Porsche 918 Spyder. Jawel, de tot dan snelste productiewagen op de ring. Heftig baasje dus, deze Performante.