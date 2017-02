Officieel: Ford Fiesta ST met 200 pk sterke driecilinder (2017)

Ford is klaar met haar nieuwe Fiesta ST en die zal niet gelanceerd worden zonder slag of stoot onder autoliefhebbers. De pretraket rooit het voortaan namelijk maar met drie cilinders. 200 pk sterk, die 1.5 Ecoboost waardoor hij nog net de BMW i8 moet laten voorgaan als driecilinder met hoogste specifieke vermogen.

Een pareltje op vier wielen, de vorige generatie Fiesta ST. Waardoor de nieuwe grote schoenen heeft om op te vullen. En terwijl Toyota's Yaris hothatch - de GRMN - een stevige 1.8 viercilinder benzine met compressor aan boord krijgt, neemt Ford een net iets andere route. Want jawel, de Fiesta ST gaat aan de driecilinder. Gezien de fetisj die Ford heeft voor dat oneven blokje heeft het uiteindelijk nog lang geduurd.

ST200-prestaties

Toch nemen ze niet de gekende 1.0 Ecoboost vanaf het rek, wel een gloednieuwe 1.5. Waardoor je eigenlijk winst maakt ten opzichte van de 1.6 viercilinder vanuit de vorige Fiesta ST, want elke cilinder is voortaan 500 cc groot in plaats van 400 cc. We proberen tenslotte ook maar positief te blijven natuurlijk. Toch gaat Ford er prat op dat je niet zal inboeten. Wat ook merkbaar is aan de cijfers; 200 pk, 290 Nm en een sprint naar de honderd van 6,7 seconden. Exact wat de uitgaande ST200 wist neer te zetten.

Daarnaast weten ze bij Ford te zeggen dat het blok al bij lage toeren over meer koppel beschikt dan de 1.6 van de vorige generatie. Een blok dat al bijna als een diesel was te rijden trouwens. Ook uniek is de cilinderuitschakeling. Want wanneer je de 1.5 niet de sporen geeft draait 'ie op twee cilinders.

Modi en uitlaatspielerei

Het goede nieuws? Zo'n driecilinder klinkt van nature al als een halve Porsche, waardoor het geluidsvlak goed moet zitten. Toch nemen de jongens bij Blauwe Ovaal daar geen genoegen mee, want extra grinta zal door de boxen binnen komen terwijl een actieve klep in de uitlaat als een laag boter daarover zal fungeren.

Van grote broer Focus RS leent de Fiesta ST niet de vierwielaandrijving, wel de verschillende rijmodi. Waardoor niet enkel voorwielaandrijving de norm blijft maar ook Normal, Sport en Track present tekenen als modi. Alleen Drift blijft afwezig. Op te lossen door natuurlijk eens stevig op de rem te gaan staan in de bocht.

Ook als vijfdeurs

Visueel het bekende ST-recept van Ford. Het is te zeggen; bumperwerk dat sportief oogt zonder overdreven aan te voelen. Iets meer overdreven zijn die 18-duims velgen die niet enkel opvallen door hun diameter maar ook uitpakken met een op z'n minst gezegd uniek design.

Over uniek design gesproken; in Amerika hadden ze 'm bij de vorige ook al, wij nu eindelijk ook. Wat juist? Een vijfdeurs die in de Fiesta ST-rangen komt te staan naast de driedeurs. Begin 2018 verschijnt de sportiefste Fiesta ten tonele. Waardoor de Ford-ingenieurs nog even tijd hebben om het rijgedrag op punt te stellen.