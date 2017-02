Officieel: Skoda leukt Citigo op (2017)

Skoda's kleinste krijgt een reeks updates doorgevoerd in navolgen van de Volkswagen UP! facelift die vorig jaar al het daglicht zag. Wat er zoal nieuw is aan de Citigo?

Het blijven wat vreemde eenden in de bijt, het triootje UP!, Citigo en Mii. Toch mag groepje na zes jaar dienst nog even verder bollen. Al kreeg de UP! eerder al een facelift en mag de Citigo nu ook volgen. Die frisse Tsjech herken je aan het nieuw voorsteven met serieus wat trekken van de Octavia facelift. Kijk maar naar het bumpwerk en de sterker uitgesneden grille. In stukken gesneden koplampen tekenen niet present, al valt er ook wel nieuw lichtspul te rapen.

Rondom sieren de veranderingen door afwezigheid, want zijkant en achterzijde gaan ongewijzigd door het leven. Hetzelfde kan niet gezegd worden binnenin, want een nieuwe instrumentencluster en stuurwiel met functies moet het goede weer maken. Net zoals de wat herwerkte middenconsole. Simply Clever is de paraplu die zich verstopt onder de passagiersstoel. Handig, voor het regenachtig weer in België.

Voorin blijft de bekende 1.0 MPI dienst doen. Drie cilinders sterk en beschikbaar met 60 of 75 pk. Van een turbo-variant, zoals in de UP!, is geen sprake. Tenslotte is er ook nog de 1.0 G-TEC. Op aardgas en 68 pk sterk.