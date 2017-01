Magna ontwikkelt deur met pluimgewicht

Mazda bewijst het al langer, dat terug naar de basis gaan knappe resultaten voor kan brengen. Laat dat ook net zijn wat Magna deed met haar 'deurproject' dat financiële steun kreeg van het Amerikaans departement voor Energie. Het resultaat is een deur waarvan de constructie de geometrie en fysica terug naar de essentie brengt. Of in mensentaal: een deur die maar half zo zwaar is als een vergelijkbaar exemplaar met dank aan gebruik van aluminium en slimme oplossingen voor slotensysteem.

En hoewel samen ontwikkeld met Fiat Chrysler Automobiles drukt Magna er op dat haar nieuwe ontwikkeling een plaats kan vinden op ongeveer elke wagen. Al moet het bedrijf nog wel intensief aan het testen gaan. Waardoor we pas tegen een jaartje of vier kunnen genieten van zo'n licht deurtje.