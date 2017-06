Verkast Karl-Thomas Neumann naar Audi?

In 2013 kreeg Neumann de touwtjes in de handen bij Opel maar had toen ook al de aanbieding gekregen om zijn carrière bij Audi voort te zetten. Nu dat Neumann wil breken met Opel ziet de Volkswagen group weer mooi z'n kans om Neumann binnen te halen.

Neumann zou een andere visie hebben dan de PSA group die sinds kort de nieuwe eigenaar is van Opel. Iets met elektrische voertuigen en het onderschatte van PSA in het totaal marktaandeel, of zoiets. Hopelijk is er wel een vonk tussen Audi en Neumann. Wat dan met de huidige CEO van Audi, Rupert Stadler? Die zit in zak en as met het dieselgateschandaal.